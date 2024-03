Conociendo el mar fueguino a través del deporte y la diversión

Durante el verano, niños y adultos pudieron disfrutar de diferentes actividades orientadas a conectarse con el mar y la cultura marina de Tierra del Fuego. Clínicas de SUP, juegos y hasta yoga y meditación en la playa hicieron parte de este cronograma que propone la Fundación Por El Mar para conectar con el mar y que continuará en el mes de marzo.

Clínica de Stand Up Paddle para toda la familia en el Canal Beagle

De la mano de una clínica de Stand Up Paddle (SUP) llevada a cabo por Ushuaia SUP, continuaron en febrero las actividades libres y gratuitas pensadas para acercar a la comunidad fueguina al mar, tan importante en la cultura local. El SUP se práctica sobre el agua, mediante una forma de deslizamiento, en la que se utiliza un remo para moverse por el agua, de pie sobre una tabla.

La clínica -llevada a cabo el 3 de febrero-, fue la segunda que se realizó en la temporada de verano, y ambas contaron con muy buena convocatoria. Sofia Ambrosino que es parte de la Fundación Por el Mar (PEM), que llevó a cabo la actividad – cuenta que “se vivió de una manera increíble. Fue tan buena la convocatoria, que hasta tuvimos que sumar un turno, con más de 10 personas participando en cada ocasión y con el imponente marco del paisaje nevado” ya que fueron días de tormenta en Ushuaia.

Por el Mar es una fundación de conservación marina, que se dedica a elaborar estrategias basadas en la ciencia que apuntan a conectar a la gente, con la cultura marina y con la conciencia de que, para proteger, primero hay que conocer.

Durante la aclínica de Stand Up Paddle que tuvo lugar el 3 de febrero. (Foto por Sofía Ambrosino)

Aprendiendo sobre el mar con los más chicos en el Club Andino

También con un enfoque lúdico y apuntando a compartir y aprender sobre el mar, el 14 de febrero se realizó una actividad con la Colonia de Verano del Club Andino de Ushuaia, con juegos relacionados con especies marinas, proyección de imágenes y videos sobre bosques de algas. Los niños que participaron (de entre 10 y 12 años) tuvieron la oportunidad de ver muestras de especies de tipos de estrellas y pulpos que fueron facilitados por el Centro de Interpretación Ambiental de Río Grande.

Los bosques de macroalgas son un ecosistema clave de la vida marina, tanto en Tierra del Fuego como en otras partes del mar patagónico, ya que generan oxígeno y son grandes aliados contra el cambio climático. Son, además, áreas de refugio, alimentación y protección de muchísimas especies y funcionan como barreras que protegen a las zonas costeras del movimiento del agua.

La organización de las actividades en el Club Andino también fue llevada adelante dentro del marco de la Escuela de Mar, por el equipo de PEM. Ambrosino cuenta detalles de la actividad “Fue todo muy lúdico, jugamos a distintas actividades como un quemado diciendo especies del mar que se iba complejizando y, al final, los chicos tenían que decir especies del mar fueguino. También a un dígalo con mímica de especies marinas y de películas del mar”.

La comunidad fueguina participó de una actividad de yoga el pasado 10 de febrero. (Foto por Victoria Alvarez)

Yoga y meditación marina

Por otro lado, este mes se llevó a cabo a una jornada de yoga y meditación en la playa a cargo de la Licenciada en Yoga Leda Pilello, con el objetivo de, a través de la respiración fomentar la conexión con el entorno marino. David López Katz, parte de PEM asegura que se trató de una hermosa experiencia: “El Yoga es una excelente práctica para bajar un cambio y dedicarse un rato para uno mismo. En este caso buscamos, además, que nos ayude a conectarnos con el mar, en cuerpo, mente y comunidad. Cuando la llamamos a Leda y le contamos la idea se comprometió 100% para conducir la clase”.

Fueron más de 35 personas las que se juntaron en la mañana del 11 de febrero en Bahía Golondrina. “Disfrutamos de una sesión que no requirió de música porque el mar y las aves costeras hicieron lo suyo. Cuando terminamos, solo había sonrisas de alegría y relajación, mates y ganas de repetir esta experiencia que tiene como objetivo principal vincularnos con el mar, para disfrutarlo, quererlo y cuidarlo.”

La comunidad fueguina participó de una actividad de yoga el pasado 10 de febrero. (Foto por Victoria Alvarez)

Creando comunidad alrededor del mar

Además del conocimiento y la conexión que se generan en estos eventos, Sofía expresa que es muy profundo lo que se pone en juego: “De estas actividades me llevo un sentimiento muy lindo de comunidad. Nosotros, como articuladores de espacios de encuentro, quedamos súper contentos con las interacciones que se dan entre las distintas personas que llegan desde distintos lugares, con intereses diversos, pero salen todos con un sentido de pertenencia a este espacio”.

Lo que se viene en marzo: Nado en aguas frías

Por último, Ambrosino adelanta que durante marzo se realizarán más actividades, entre ellas una iniciación al nado en aguas frías junto a nadadores de la Asociación Civil Beagle Team. “La idea es alentar a las personas a desmitificar muchas cosas y a meterse al agua en el Canal. Queremos acercar información teórica, los cuidados y tips de seguridad que sí o sí hay que tener en cuenta a la hora de hacerlo y después, sí, meternos al agua con quienes deseen sumarse”.

Participantes y organizadores de la clínica de SUP del 3 de febrero



Más información:

Para conocer el cronograma de actividades del mes de marzo se puede hacer a través de las redes de Por el Mar @porelmar_org en Instagram.

.

Ultimas noticias