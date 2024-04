La crítica situación que se vive a nivel nacional, comenzó a impactar negativamente a distintos sectores de trabajo, entre ellos el de la construcción. La desocupación en este rubro aumentó a un 90%, dejando así, a miles de familias a la deriva, según resaltó en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (U.O.C.R.A), Julio Ramírez.

Principalmente, el secretario general se mostró preocupado «por la falta de trabajo para los compañeros. Está todo parado y no sabemos que hacer».

«Para nosotros, la veda invernal empezó cuando este gobierno asumió», ya que «a los 30 días nos quedamos sin trabajo», debido a que se paralizó la obra pública por la desfinanciación.

Asimismo, Ramírez reflejó que hay un 90% de desocupación, a raíz de que varis empresas cerraron sus puertas, «ya que no había trabajo», por lo que de 1.500 afiliados, sólo 300 se encuentran actualmente activos en la Provincia. Sin embargo, estos últimos «quedarán afuera por la veda invernal».

La alternativa de no depender de la obra pública, y sólo enfocarse en trabajos particulares tampoco es una opción, ya que se registró un aumento en los insumos, los cuales «la gente no puede comprar», según evaluó Ramírez. «Nadie hace nada, no hay changas. La gente de la construcción está totalmente parada», remarcó.

En relación a la veda invernal, indicó que «como todos los años, siempre pedimos ayuda al Gobierno Provincial con un subsidio para paliar la situación durante 3 meses».

En esta misma línea, comentó que ya comenzaron las reuniones con la Ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, donde les comunicaron la situación que están atravesando actualmente, por lo que solicitaron un subsidio de 100 mil pesos, el cual no tuvo el visto bueno, por el momento, por parte de la titular de la cartera de la cartera, ya que argumentó que «el Gobierno Provincial está mal, porque tienen poca plata».

En este sentido, recordó que en el 2023 recibieron un subsidio de 20 mil pesos en junio, julio y agosto. «Ahora con las subas, solicitamos más, porque estamos mal, indicó.

Asimismo, el secretario general de UOCRA recalcó que necesitan una respuesta concreta previo a junio, por lo que se encuentran a la espera de las decisiones que tome el Gobierno Provincial. «Si nos quieren dar 30 mil pesos por mes, no nos parece, porque las cosas aumentaron. Con ese monto no cubrimos la comida de un día», sentenció.

«Nos tienen que dar una mano, porque el Gobernador dependía de la obra pública», sentenció, por lo que, sugirió retomar obras provinciales paradas, con el fin de que sus compañeros vuelvan a tener trabajos.

Sin embargo, resaltó que ante la extrema situación que están viviendo, debieron acercarse al Municipio de Río Grande, con el fin también solicitar una ayuda. «El intendente nos dijo que nos dará una mano. Eso salió de él», recalcó. Adelantó que Martín Perez «se comprometió a seguir con las obas del Municipio».

El secretario General de UOCRA, indicó que por la gran desocupación, reciben en la sede del sindicato alrededor de 30 compañeros por día, quienes solicitan ayuda con extrema urgencia, a raíz de que ya no cuentan con dinero suficiente para pagar impuestos, alquileres, ni para comprar alimentos.

