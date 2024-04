Palabra de Veterano: Vallejos conmovió a la multitud con su discurso en la Vigilia

Año a año, crece el número de vecinos de Río Grande y otros llegados de rumbos muy distantes que acompañan los actos por el 2 de Abril en la Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas.

En dos jornadas y en coincidencia con el aniversario número 42 del inicio de la Guerra en el Atlántico Sur, unas 20 mil personas se habrán movilizado al fin de los actos, que culminan con el desfile de este martes al mediodía.

Anoche –como es habitual- la Vigilia tuvo su punto culminante con el mensaje del Centro Veteranos de Guerra «Malvinas Argentinas» de Río Grande, que en esta oportunidad estuvo a cargo del VGM Carlos Raúl Vallejos.

Enmarcado en una firme reivindicación de la protesta por la soberanía sobre el archipiélago austral, Vallejos envió el esperado mensaje al gobierno nacional, les respondió a organizaciones locales referentes de los derechos humanos, ligadas con el significado de la fecha del 24 de Marzo y, finalmente, brindó un mensaje que logró conmover los sentimientos de los presentes, al ligar (sin perder el respeto) la causa Malvinas con el fervor expresado masivamente por el pueblo argentino en ocasión del último mundial de fútbol.

En el inicio, el orador se permitió homenajear al histórico locutor oficial de la Vigilia, Miguel Vázquez, “que está cumpliendo 29 años de locución ininterrumpida junto a nosotros”.

Rescató luego el valor de la Vigilia, que nació en Río Grande y se fue extendiendo por el país, en rechazo al proceso de desmalvinización encarada por sucesivos gobiernos. “Aquellos jóvenes exsoldados de la Patria no permitieron que la lucha de sus compañeros caídos en combate cayera en el olvido y así fueron naciendo los Centros de Veteranos de Malvinas en todo el país”, recordó a título de reconocimiento.

“Hoy podemos decir que seguimos malvinizando junto al pueblo que se hizo eco de esta tarea”, ofrendó Vallejos.

Pasando luego al plano político, el Veterano subrayó que “la cuestión Malvinas es la que tiene que ver con la política y con el manejo que hacen de ella nuestros representantes políticos, a través de cómo elaborar estrategias para recuperarlas pacíficamente y por medios diplomáticos”. “Habiendo transcurrido tantos años sin logros diplomáticos –deploró– creemos necesario plantearles a nuestras autoridades de evitar seguir cayendo en el error recurrente de ver el árbol y no el bosque”. “El árbol que les tapa el bosque es ni más ni menos que el Acuerdo de Madrid”, apuntó, aludiendo al repudiado acuerdo que firmó con el gobierno inglés el expresidente Carlos Saúl Menem.

“La pregunta es: ¿hasta cuándo van a seguir mirando nuestras autoridades hacia el costado y seguir sosteniendo la vigencia de este tratado?”, preguntó Vallejos. “Esperamos más hechos y no palabras”, reclamó.

El Día de la Memoria

Días pasados, el Centro de Veteranos debió afrontar cuestionamientos y acusaciones fuertes de diversos referentes de organizaciones locales ligadas a los Derechos Humanos, que pretendieron forzar un cambio en la fecha (24 de marzo) fijada para la apertura de la Carpa de la Dignidad, debido a que (a su entender) menguaba la atención sobre la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El Centro de Excombatientes, que no respondió en aquella oportunidad, lo hizo en la Vigilia, a través de las palabras de Carlos Raúl Vallejos

“Hay organizaciones o entes que parecen estar confundidos en cuanto a la potestad sobre el Día de la Memoria”, apuntó. “Se están dejando llevar por un grupo de personas que creen que ese día les pertenece a ellos solamente y que su verdad es la única que hay”.

Continuó recordando que “Llevamos transitando un proceso democrático de 40 años y seis meses desde el 30 de octubre de 1983, cuando recuperamos la Democracia”.

“Está bien que podamos disentir –concedió el orador- que podamos opinar de manera distinta al otro, siempre con respeto, pero no hay que olvidar que la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro, y por supuesto, no enojarse con el otro por no compartir nuestra verdad”.

En relación a la apertura de la carpa, el 24 de marzo pasado, Vallejos aclaró que “ese día no fue elegido adrede, como desaire a ese día tan emblemático para los argentinos, como el Día de la Memoria, Verdad y Justicia”. “Ese día –ilustró- está dentro de la semana en que todos los años comenzamos con las actividades por la conmemoración de la Gesta de Malvinas”.

Conciliador, el orador agregó que “si tenemos que darle un sentido particular a ese día –el 24 de Marzo- diríamos que hasta es un día que une a la democracia perdida con la democracia encontrada en 1983”. “Y no es apología de la dictadura –defendió- como pretenden hacernos pensar algunas personas que buscan una miserable cuota de notoriedad y efímera fama, atacando y descalificando el día elegido para comenzar la Semana de Malvinas que culmina el 2 de abril y en el que se conmemora el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”. “Este día –agregó– que es parte innegable del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, porque Malvinas es memoria, memoria vivía y de cuerpo presente por todos los Veteranos de Malvinas que tuvimos la suerte o la desdicha de volver, e inclusive de aquellos que hoy nos están denostando, intentando mezclar el significado de la Causa o de la Cuestión Malvinas”.

“Están embarrando la cancha de la Causa Malvinas”, acusó el representante del Centro de Veteranos. “Les recomendamos a esta gente que si quieren interactuar con la cuestión Malvinas se dediquen a la política, que es donde podrán dar rienda suelta a sus ambiciones personales” cerró el tema, no sin dureza.

También en referencia a críticas que partieron de algunos sectores, Vallejos aludió a las denuncias por supuestas torturas sufridas por los soldados argentinos de parte de sus superiores. En relación a ello, recordó que “Este Centro de Veteranos de Guerra, que está conformado por civiles, soldados conscriptos, oficiales y suboficiales de todas las fuerzas, solicitamos, en honor al uniforme que vistieron San Martín, Belgrano, Güemes, como también los militares que en 1982 pelearon a la par de sus soldados, que se actúe con mayor celeridad para clarificar cada una de las denuncias aún no resueltas e impartir la justicia debida”.

Malvinas y el fútbol

En el final de su discurso, Vallejos sorprendió y emocionó al trazar un paralelismo entre Malvinas y el último mundial de futbol, tras el cual los argentinos, sin distinción alguna, celebraron la obtención del campeonato.

“El pueblo se unió en uno solo, como en el 1982”, enlazó el orador. En Qatar, en ocasión del torneo ecuménico, “el pueblo todo se vio inmerso en una vorágine de argentinidad y unión”.

Aludió luego a la canción de tribuna (“Muchachos”) que se hizo popular durante el torneo mundial, y citó la estrofa dedicada a “los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”.

“Por esas razones insisto en que la Causa Malvinas está intrínsecamente ligada en nuestros genes a nuestra idiosincrasia, porque esto demuestra que la pasión por el futbol es la misma que nos hace vibrar y nos pone la piel de gallina cuando hablamos de Malvinas”.

“Tenemos el deber y la obligación moral de no olvidarnos, para tenerlos siempre presentes y honrarlos”, convocó, luego. “Sin historia no somos, y quien no es, no existe”, proclamó Carlos Vallejos.