“Somos Fueguinos hace propuestas y el Gobierno no las acepta”, dijo Von der Thusen

Tras las declaraciones vertidas por el Gobernador Gustavo Melella, el Presidente del bloque de legisladores de “Somos Fueguinos”, Raul Von der Thusen, salió a dar respuesta y explicar el por qué de la decisión tomada en la sesión. “Nuestra propuesta no se trata de un capricho, existe una preocupación real respecto a los fondos de la caja que pertenecen a todos los jubilados de la provincia”, adelantó.

La última sesión de la legislatura se vio demorada por más de 5 horas debido al tratamiento de los legisladores, autoridades de la Caja de Jubilaciones, AREF y el Ministerio de economía, en torno a la posibilidad de aprobar una ley para utilizar fondos de la caja de jubilaciones para pagar gastos de OSEF.

Sobre esto explicó “En el proyecto presentado por el gobierno se intentaba cambiar el destino de los recursos para los jubilados y enviarlos sin ningún tipo de control por parte de la legislatura. Tampoco estaban claros los plazos definidos, porcentajes, propuesta de devolución, ni detalles sobre el destino de esos recursos. Esos y otros puntos generaron preocupación en nuestro bloque y en otros Legisladores, por lo que decidimos trabajar en una propuesta alternativa y superadora para llevar claridad y tranquilidad a los jubilados”.

Luego agregó “Por nuestra parte propusimos plazos más cortos para la utilización de estos recursos. Pretendíamos que no supere los 60 días y que tengan que regresar a la legislatura con un informe para poder autorizarlos a utilizar los recursos por 30 días más. Estos plazos cortos, permitirían comenzar en lo inmediato a trabajar en comisiones y buscar definitivamente una solución para OSEF y no seguir poniendo parches como vemos desde hace años”.

“Además propusimos que esos recursos no se utilicen para pagar más sueldos de la obra social, sino que solo se utilicen para pagar algunas deudas atrasadas para que se pueda destrabar la provisión de medicamentos y atención médica en los distintos centro de salud”, sostuvo el Legislador.

También comentaron desde el bloque que “algunas de las propuestas de nuestro bloque no fueron aceptadas, por lo tanto decidimos votar de manera negativa. La propuesta aprobada pretendía que sea por 6 meses con una prórroga de 6 meses más, lo que a nuestro entender llevaría la discusión muy lejos en el tiempo y con grandes posibilidades de que la demora profundice la crisis de OSEF”.

Asimismo agregó “nuestra propuesta no se trata de un capricho, existe una preocupación real respecto a los fondos de la caja que pertenece a todos los jubilados. Justo en este momento en el que tiene un pequeño superávit, no podemos tocar ese fondo para tapar otros baches. Debemos ser responsables en las discusiones, no podemos tratar temas tan importantes sobre tablas”.

Von der Thusen finalizó: “El compromiso de nuestros Legisladores del bloque de “Somos Fueguinos” es trabajar siempre de cara a la gente, haciendo propuestas que tengan como objetivo resolver, este y otros temas, de manera estructural y definitiva. Debemos dejar de insistir con lo que nos tienen acostumbrados hace décadas en la provincia, que es poner parches a temas tan sensibles. Estamos convencidos de que, si trabajamos todos juntos, sacaremos esta provincia adelante pensando en la Tierra del Fuego de los próximos 20 años. Instamos al gobierno y a todos los sectores políticos a mirar para adelante y dejar de lado los fantasmas y los nervios que genera en algunos las elecciones del 2027; falta mucho y la ciudadanía nos reclama un trabajo urgente para resolver sus problemas de todos los fueguinos”.

