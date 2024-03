(audio) Cómo fue el accidente que costó la vida de la joven Victoria

Victoria Abril Prada era una joven de 20 años que se encontraba transitando en motocicleta junto a un menor de 16 años, cuando un desperfecto mecánico la obligó a detenerse en el carril derecho de la avenida San Martín, a pocos metros de Bonuccelli.

En ese momento, un Peugeot 301, al mando de José Luis Parada, embistió contra la motocicleta, dejado gravemente herida tanto a Victoria como a su acompañante y a una ciclista que también circulaba por el área.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el Jefe de la Comisaría Tercera de Río Grande, el comisario Ángel Ismael Lasala, detalló que el personal policial que concurrió al área dio cuenta de que la joven presentaba varias lesiones de consideración, por lo que en primer lugar fue trasladada al nosocomio local donde se constató que tenía múltiples fracturas expuestas en su cuerpo. Por lo cual, en horas de la madrugada fue trasladada al CEMEP, donde finalmente falleció cerca de las 10 de la mañana.

Comisario Angel Lasala, titular de la comisaría Tercera de la Policía Provincial.

“La velocidad que traía el vehículo todavía no fue determinada, porque aún es objeto de pericia por parte del personal de la Policía Científica. Prima facie lo que se advirtió en el lugar es que no había huellas de frenado”, señaló el comisario a este medio y consideró que otro factor condicionante del accidente “es que no había lomo de burro ni luz artificial en el área”.

Por otra parte, el joven de 16 años que acompañaba a Victoria en la motocicleta está en terapia intensiva con pronostico reservado, pero trascendió que tendría perforado un pulmón, varías lesiones en su cuerpo y una fractura en el hombro izquierdo.

“Luego del siniestro, la persona asistió a las víctimas hasta cuando llegaron las otras personas. Estaba en un estado de nerviosismo por la situación que había atravesado”, aclaró el comisario Lasala e informó que el test de alcoholemia dio resultados negativos.

Asimismo, el sujeto, de apellido Parada, ya fue notificado de derechos y garantías procesales y se encuentra en libertad bajo pautas de conducta.

