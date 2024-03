Transportistas argentinos adeudan a la barcaza USD 2.5 millones

Las empresas argentinas enfrentan deuda de USD 2.5 millones con la empresa chilena de barcaza en el estrecho de Magallanes, debido a las restricciones cambiarias que aún no se resuelven, pese al cambio gubernamental.

Siguen las complicaciones para los transportistas argentinos a la hora de utilizar el servicio de barcaza de la empresa chilena TABSA para cruzar el estrecho de Magallanes con rumbo al continente.

El gerente de la empresa, Cristóbal Kulczewski, admitió por ((La 97)) Radio Fueguina, que el problema sigue siendo la situación de la obligada suspensión de las cuentas corrientes de las compañías argentinas de transporte, que, a raíz de la falta de dólares, que el gobierno nacional no libera, no pueden afrontar los pagos a la empresa naviera, lo que ha generado una deuda de 2.5 millones de dólares.

Kulczewski inicialmente explicó: «Tuvimos una especie de veranito de San Juan entre octubre y noviembre donde después de haber hecho algunas gestiones, logramos disminuir esa deuda a un nivel importante. No obstante, a partir de diciembre que ya se generó el cambio de gobierno, por materias lógica que todos deben entender, se volvió a frenar. Por tanto, hoy día la cadena de pagos ha estado frenada y la deuda volvió a aumentar a niveles históricos».

El gerente detalló que desde la compañía que representa han realizado gestiones con autoridades económicas y comerciales de ambos países para resolver el problema: «Me reuní en el Ministerio de Economía con subsecretario de Política y Gestión Comercial, con su jefe de Gabinete, con la directora de ProChile, con el embajador de Chile en Argentina, en Buenos Aires. Existe un entendimiento respecto a la complejidad de esta materia y obviamente que está todo el apoyo por parte de estas autoridades para lograr avanzar».

Según dijo, el cambio de gobierno en Argentina ha renovado la incertidumbre y acentuado el desconocimiento, dificultando las gestiones necesarias para resolver el recurrente problema de la deuda: «En esta vorágine de tantos cambios, se genera cierta incertidumbre, se genera desconocimiento, por tanto, estamos haciendo todas las gestiones necesarias con todos los actores para poder disminuir esto» aseveró.

La deuda, según informó, actualmente asciende a 2.5 millones de dólares, afectando el capital de trabajo de la compañía: «La empresa tiene otras rutas, otros negocios, otra fuente de ingresos. Pero esto lo que afecta es el capital de trabajo de la compañía. Es como si yo vendiera y no recuperara dinero para poder pagar los sueldos, el combustible, los principales insumos. Y al verme disminuido la caja necesaria para continuar las operaciones, por supuesto que es difícil. Hemos tenido que enfrentar situaciones pidiendo algunos préstamos a los bancos mientras esperamos que esto se resuelva. Pero obviamente que esto es un problema financiero importante para la compañía».

TABSA asegura que no interrumpirá el flujo de transporte marítimo, pero sí exigirá el pago previo al embarque en virtud de la compleja situación: «Lo que sí vamos a hacer es aumentar las restricciones, para que el que no paga, no pueda cruzar. Si esto finalmente es un servicio de peaje, es un puente marítimo» concluyó Cristóbal Kulczewski.

