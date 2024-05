Blanco fundamentó su oposición a la privatización de Aerolíneas

En medio del debate parlamentario sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, propuesta en la Ley de Bases con media sanción de Diputados, el senador nacional de la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco, hizo oír su voz en rechazo a esta medida, resaltando las posibles consecuencias negativas que podría acarrear para la conectividad aérea sobre todo de Río Grande y de la región en general.

Blanco, en una intervención por ((La 97)) Radio Fueguina, expresó su preocupación por el futuro de la ruta aérea que conecta a Río Grande con el resto del país, en caso de que se privatice la línea de bandera. “Yo creo que no va a ser un trámite tan fácil y expeditivo como dicen algunas autoridades a nivel nacional”, apuntó el senador, sugiriendo la necesidad de un análisis exhaustivo en las comisiones correspondientes, con la participación activa de los funcionarios pertinentes.

«Nosotros necesitamos de la empresa estatal porque es lo que nos garantiza en principio la conectividad. Ahora de dos vuelos pasamos a tener uno. Eso está demostrando la situación», afirmó Blanco, refiriéndose a la disminución de vuelos hacia Río Grande como un indicio de la importancia de mantener una empresa estatal que asegure la política de cielos abiertos sobre Tierra del Fuego.

Senador nacional de la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco.

El parlamentario advirtió sobre el posible perjuicio que una privatización de Aerolíneas Argentinas podría acarrear para ciudades menos comerciales como Río Grande, que no tienen la característica turística de Ushuaia o El Calafate. “La empresa privada va a privilegiar los destinos que les sean favorables económicamente y no así aquellos que no tienen tanta afluencia de gente», destacó, enfatizando la necesidad de mantener la conectividad aérea para el desarrollo de la región.

“Tengo dos puntos bien claros los cuales yo puedo anticipar qué es lo que voy a hacer. Uno en cuanto a la ley bases, tema de privatizaciones, yo voy a votar en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas», afirmó rotundamente el senador nacional fueguino Pablo Blanco, reafirmando su postura sobre la conectividad aérea de Río Grande.