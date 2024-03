Subsidios: el Municipio de Río Grande presentó un amparo ante la Justicia Federal

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el intendente de esta Río Grande, Martín Pérez, informó que el Municipio de Río Grande presentó un recurso de amparo ante la Juez Federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, el pasado jueves.

“Nosotros el día de ayer (por el jueves) nuestra asesoría letrada hizo una presentación en el Juzgado Federal, aquí en Río Grande, para solicitarle a la jueza que nos ayude, que intervenga, que dictamine respecto a la importancia que tiene el subsidio nacional para poder sostener un boleto acorde a la situación que está viviendo la gente, porque sin el subsidio nacional y con el crecimiento de costos que han tenido justamente los insumos que implica el sostenimiento del transporte público”, expresó el Jefe comunal.

Observó que “hoy estamos hablando de un boleto que debería estar casi en 1.500 pesos y la verdad que eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible desde nuestro municipio para sostener un boleto acorde a la dificultad que hoy atraviesa el conjunto de nuestra sociedad, nuestros vecinos y vecinas”.

En el mismo sentido reconoció que es una problemática común particularmente en toda la Patagonia y en general en todo el país. “Con los intendentes hablábamos de eso, de cómo podemos hacer para trabajar en conjunto, para darnos acciones en común que nos permitan defender a nuestra ciudad, ni más ni menos ante una situación tan adversa como la que nos toca atravesar”, dijo Martín Pérez.

“Vemos con preocupación decisiones como la quita del subsidio de transporte público, que en el caso de Río Grande nosotros lo afrontamos con fondos municipales; pero en otros lugares son las provincias las que intervienen y, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, me contaba el intendente de Río Gallegos, que es la provincia la que recibía el subsidio y luego lo transfería al municipio, es decir, que en algún caso es un problema provincial y en otros casos municipal, pero en definitiva es un problema de todos los vecinos y las vecinas”.

Finalmente propició que “hay que terminar con esta idea de que existe una grieta casi desde la lógica, de volver a 200 años atrás en conflicto entre unitarios y federales. Me parece que los vecinos, las vecinas de nuestras ciudades, los ciudadanos de nuestras provincias están pidiendo que encontremos caminos de diálogo, que entendamos que los recursos que se utilizan en cada una de las ciudades tienen un destino específico. Yo le pregunto al Gobierno nacional, si no nos envía el subsidio al transporte público, ¿de dónde tendríamos que recortar nosotros como municipio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cerrar un centro de salud municipal, por ejemplo, para poder sostener el transporte público? Eso no lo podemos hacer y no lo vamos a hacer”.

“Estamos haciendo frente a la gran demanda de asistencia social”

Consultado sobre la situación de la asistencia social del Municipio de Río Grande ante los despidos en distintos establecimientos fabriles y ante la paralización de la obra pública financiada por Nación, Martín Pérez aseguró que “no solo nos estamos preparando, sino ya estamos actuando. En todo este verano la verdad que ha sido enorme el crecimiento de la demanda social que ha tenido nuestra ciudad. Mucha gente que ha quedado sin trabajo, mucha gente a la cual se le ha disparado el alquiler de su vivienda o del lugar donde vivían, porque con esta decisión de haber liberado los contratos de alquiler, la verdad que hay situaciones que los vecinos vienen a plantearnos, incluso que les piden los contratos en dólares. La verdad que ha crecido también la demanda alimentaria en nuestra ciudad en forma notoria. Hemos tomado la decisión como municipio de sostener el programa alimentario municipal, no solamente de manera directa a nuestros vecinos, sino también a todos los comedores y merenderos de la ciudad. Todo este verano el municipio de Río Grande continuó la entrega de mercadería a todos los comedores y merenderos de la ciudad, también fortaleciendo muchos de los controles que hay que hacer para que la mercadería, los alimentos lleguen directamente a los vecinos y las vecinas de la ciudad que realmente lo necesitan. Eso también lo quiero aclarar porque es importante”.

El Intendente continuó diciendo: “Nosotros somos la primera ventanilla, tenemos esa situación y necesitamos también contarnos con las herramientas que nos permitan atenuar y atemperar esta situación social con un Estado nacional que ha tomado la decisión linealmente de correrse de esta situación. Muchos vecinos y vecinas han sufrido lamentablemente los despidos de la industria electrónica en nuestra ciudad. Entonces también es otra de las dificultades, de los problemas que nos aquejan y que son muy importantes que las tengamos presentes”.

“Tanto nosotros como el Gobierno de la provincia lo charlamos permanentemente con el Gobernador (Gustavo Melella) a esto de poder trabajar articuladamente en defensa de la industria de Tierra de Fuego”, añadió para finalizar.