Presentaron el Almanaque por los 50 años de la Fiesta del Ovejero

En el Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’ se realizó este viernes a la tarde la presentación del Almanaque por los 50 años de la Fiesta del Ovejero, con ilustraciones fotográficas de artistas locales.

La iniciativa partió de TotalEnergies y sus socios Wintershall Dea y Pan American Energy, con apoyo de la Asociación Rural de Tierra del Fuego y el propio museo del Municipio de Río Grande.

El evento fue encabezado por el Gerente Regional de TotalEnergies, Marcelo Reino, el integrante del Gabinete municipal Sebastián Bendaña, el Subsecretario de Cultura, Prof. Carlos Gómez, la Coordinadora local de Proyectos de Desarrollo de Total Austral, Ana Berbel, la titular de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apollinaire y el Dr. Fabián Zanini, presidente de la Comisión de la Fiesta del Ovejero.

Acompañaron la Concejal de la Ciudad de Río Grande, Dra. Alejandra Arce, el Cónsul General de Chile en Río Grande y Tolhuin, Lic. Roberto Ruíz Piracés, representantes de la Armada Argentina, de la Gendarmería Nacional Argentina y del Ejército, además de personalidades de la ciudad como Fernando Gliubich, el Dr. Claudio Galli, el fotógrafo Alfio Baldovín -uno de los colaboradores del almanaque histórico-, entre otros.

“Estamos integrados con la comunidad de Río Grande”

Marcelo Reino destacó que “para nosotros es muy importante tener una relación muy cercana con las comunidades donde estamos operando. En el caso particular de Tierra del Fuego, estamos desarrollando distintos tipos de actividades sociales”.

Agregó el Gerente Regional de TotalEnergies que “en este hecho particular estamos festejando junto a la comunidad de Río Grande la fiesta del Ovejero, que va a cumplir 50 años, y donde tuvimos la oportunidad de generar un programa que acompañó lo que es la publicación de un calendario que es sumamente importante para los pobladores de Tierra del Fuego”.

“El hombre de campo es protagonista silencioso de la economía”

Por su parte Sebastián Bendaña valoró “el trabajo silencioso que viene llevando la gente de campo, protagonistas de un sector fundamental de la economía de la zona norte de la Isla de Tierra del Fuego y antes de la llegada de otras actividades como el petróleo y la industria, fue la actividad económica más importante que tuvimos”.

Agregó que “traigo el saludo y el reconocimiento del intendente Martín Pérez para con este medio siglo de la Fiesta del Ovejero, con todas las actividades relacionadas con la actividad rural y especialmente con la presentación de este almanaque”.

Finalmente dijo: “cuenten siempre con el apoyo del Municipio de Río Grande, tal cual lo viene haciendo desde el principio, porque la actividad rural fue también desde el principio el icono que identificó a Río Grande”,

“El hombre de campo usa mucho el almanaque”

Lucila Apollinaire confió que cuando ella tenía apenas dos años de edad, se inició la Fiesta del Ovejero y que desde entonces siempre estuvo junto a su padre ‘Juancho’ Apollinaire, siendo parte de este evento.

“Cuando yo era chiquita me acuerdo muchas veces la primera comisión, donde estaban los cinco fundadores, que hoy no queda ninguno físicamente entre nosotros, pero están todos en el corazón”, dijo.

Agregó que “nosotros, en mi caso, me crié en el campo y siempre aprendí muchísimo del trabajo con las ovejas de mi papá. Y puntualmente con la fiesta, mi mamá (Rachel Scoffield de Apollinaire), con otras señoras, llevaban adelante, hacían un kiosco, después empezaron a vender los corderos, y siempre fue un momento de encuentro entre la ciudad y el campo. Y un momento de reconocer el oficio, que verdaderamente es un arte de trabajar arriendo las ovejas. No es fácil, porque es muy complejo. Así que es muy lindo que la fiesta de esta haya cumplido 50 años, y este año lo celebremos con este almanaque, que es algo que, como yo hoy decía, la gente del campo lo usa mucho para poner los días que vino tal cosa, que hizo tal otra, qué voy a juntar, qué no voy a juntar, que llovió, que nevó, que voy a bajar al pueblo, que cobré, que no cobré. O sea, todas esas cosas se registran siempre en un almanaque”.

“El almanaque pone en valor la tarea del hombre de campo”

En tanto Ana Berbel comentó que “trabajamos en conjunto con la Asociación Rural y con la Comisión Organizadora de Fiesta del Ovejero y con muy buen tino pensaron que lo mejor para la población rural era hacer un calendario alusivo que cuente la historia de esa Fiesta del Ovejero, que ponga en valor los nombres de todos quienes la organizaron en estos 50 años de la fiesta”.

Explicó que este almanaque “está hecho con fotos de fotógrafos amateurs y profesionales que reflejan la vida rural, que ponen en foco la actividad ganadera y la propia Fiesta del Ovejero. Así que estuvimos presentes en este 50 aniversario junto al Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’ que permanentemente acompaña la presentación de programas culturales de estas características porque es en el Museo de la Ciudad es también donde se encuentra la muestra permanente de la Fiesta del Ovejero y de la historia ganadera de la colonia agrícola pastoril que fue a Río Grande”.

Finalmente destacó la predisposición y el acompañamiento del Subsecretario de Cultura, profesor Carlos Gómez en estas y otras actividades entre Total Austral y el Municipio de Río Grande.

De Interés Municipal

Por su parte, la concejal Alejandra Arce presentó una iniciativa para declarar de Interés Municipal los 50 años de la Fiesta del Ovejero en Río Grande, un evento que destaca la cultura patagónica y el orgullo de la comunidad rural.

“Impulsé una iniciativa para declararla de interés en el Consejo Deliberante de estos 50 años, de esta fiesta ininterrumpida, que realmente es un aporte a la cultura de Río Grande y a la cultura patagónica. Acompañar realmente esta fiesta es un orgullo para mí”, confió la edil.

Agregó que “es importante el orgullo que sienten los trabajadores del campo fueguino, la labor que acometen durante todo el año y lo que significa la fiesta para ellos, Esta fiesta se lleva adelante el primer domingo de marzo, tal como se viene haciendo 50 años de forma ininterrumpida y que tiene que ver con quienes forjaron también Río Grande a través del trabajo, a través de la cría de ovejas”.