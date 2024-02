“Demon Slayer” regresa a los cines con un segundo film

Un nuevo capítulo empieza para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La serie, cuyo último capítulo de la tercera temporada llegó a ser el más visto de la televisión japonesa en 2023, estrenará su película Rumbo al entrenamiento de los pilares (To the Hashira Training Arc) en cines de Latinoamérica según anunció Crunchyroll. El filme servirá de puente entre el final del Arco de la aldea de los herreros (Swordsmith Village Arc) y el inicio del anticipado Arco de entrenamiento de los Hashira(Hashira Training Arc), que se espera llegue a la pantalla chica a finales de 2024.

Con un récord de audiencia de más de 20 millones de espectadores, la última entrega se centró en la continuación del viaje de Tanjiro Kamado tras la pérdida de su familia, llevándolo a la aldea de los herreros. Allí, se enfrenta a los temibles Hantengu y Gyokko, dos Lunas Superiores que atacan a los aldeanos. A lo largo de sus once epiosiods, las apariciones de los Pilares del Amor y de la Niebla añadieron gran emoción entre el grupo que acompaña al protagonista. Los conflictos desembocaron en descubrimientos clave para los Cazadores de Demonios en su lucha contra el formidable Muzan y sus subordinados.

Haruo Sotozaki, ganador del premio a la animación de 2023, por parte de la Academia Japonesa, continúa liderando la dirección este año, con Akira Matsushima como director en jefe de animación y diseñador de personajes. El tema de apertura de la próxima temporada, “Mugen”, es una colaboración entre la banda de j-rock My First Story y el cantante Hyde, y se escuchará durante el inicio de la proyección.

El nuevo largometraje revivirá el final de la tercera temporada para unirlo con el comienzo de la cuarta, en la cual veremos a Tanjiro y sus amigos preparándose para entrenar con los Hashira, quienes son los cazadores de demonios más poderosos del mundo. Pero su preparación se interrumpe cuando las Lunas Superiores, demonios de alto rango enviados por Muzan Kibutsuji, el Rey Demonio, hacen su aparición.

La serie basada en el manga shōnen homómino de Koyoharu Gotōge, transcurre en la era Taisho de Japón, donde Tanjiro Kamado es un joven que subsiste vendiendo carbón, pero un día enfrenta una dura tragedia cuando su familia es exterminada por un demonio. Su hermana menor, Nezuko, sobrevive pero se convierte en una de estas criaturas. “Aunque devastado por esta sombría realidad, Tanjiro decide convertirse en un ‘asesino de demonios’ para poder convertir a su hermana nuevamente en humana y matar al demonio que masacró a su familia”, completa la sinopsis oficial.

La fecha de estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Rumbo al entrenamiento de los pilares, está proyectada para llegar el 22 de febrero de 2024 a España, así como a Argentina, Chile, Perú, México y el resto de Latinoamérica. A su espera, puedes revivir las tres temporadas del anime, que se encuentran disponibles en la plataforma de Netflix y Crunchyroll.

Fuente: Infobae.

