Milei tachó a los gobernadores y la oposición como “la mugre de la política”

El presidente Javier Milei insistió en que el fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados fue una “decisión” tomada por él y que sirvió como “experiencia” para “dejar en evidencia quiénes son los estafadores que engañan a la gente y están en la política para hacer negocios”, al tiempo que remarcó que no va a “negociar de ninguna manera el programa económico”.

“Fue una decisión mía” que se cayera la iniciativa legislativa en la votación en particular y retornara al debate en comisiones, sostuvo el mandatario.

En declaraciones a Radio Mitre desde Roma, a la espera de su primera audiencia con el papa Francisco , el jefe de Estado apuntó contra “los diputados que han traicionado a las ideas de la libertad y al electorado, diciendo que venían por el cambio y demostraron que estaban dispuestos a desguazar la ley con tal de no tocar sus privilegios de casta”.

Para Milei, el traspié legislativo “mostró quiénes están verdaderamente del lado del cambio y dejó en evidencia quiénes son los estafadores que engañan a la gente y están en la política para hacer negocios”.

“Como experiencia, como principio de revelación, fue fabuloso lo que ha pasado. Esto no afecta a la dinámica de corto plazo, solamente es sobre el largo plazo”, añadió.

Y celebró: “A pesar de los desmanes y desastres por diputados y gobernadores, aún así los bonos no sufrieron mayor impacto por la solidez de la política fiscal que estamos mostrando”.

En medio de una fuerte tensión con la oposición y los gobernadores, el Presidente lanzó: “Son unos corruptos los que hablan de consenso. ´Viva el consenso´ es viva la corrupción, viva el toma y daca, la entrega de cargos a cambio de plata”.

“Nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, corrupta, perversa. ¿Dónde empezó a estallar todo? Cuando se empezó a tratar el tema de los fideicomisos, porque son grandes cajas donde roba la política”, afirmó.

Y agregó: “Muchos diputados dejaron los dedos marcados. Es maravilloso lo que pasó y por eso di la orden de bajar la ley. Los dejé en evidencia, quiénes son la casta, los corruptos, la mugre de la política, quiénes arruinan a los argentinos”.

Al justificar el freno a las transferencias de subsidios al transporte, Milei señaló que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, está “llorando por 20 mil millones de pesos de los subsidios, pero paga 27 mil millones en pauta oficial. Que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él y no lo critiquen. Y lo mismo le pasa al gobernador de Santa Fe (Maximiliano Pullaro)”.

“Vinimos a cambiar de cuajo este país corrupto. En sólo dos meses terminamos logrando el ordenamiento ideológico y que quede bien claro quiénes son los que están a favor de la libertad y quiénes, a favor del curro de la política”, subrayó.

Respecto al consecuente aumento del boleto de los colectivos en todo el país, Milei afirmó que “pueden dejar de gastar en pauta oficial o en hacer recitales”, por lo que consideró que “no necesariamente” el freno a las transferencias a las provincias debería impactar en el bolsillo de la gente. “¿Acaso las provincias no tienen sus propios recursos? No voy a negociar de ninguna manera mi programa económico, la meta del déficit cero, el saneamiento del Banco Central, ir liberando el mercado de cambio”, completó.

“La economía va a salir adelante, voy a exterminar la inflación, voy a terminar con la inseguridad, y en el medio voy a dejar en evidencia quiénes son los políticos corruptos”, añadió.

