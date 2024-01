«Hay una gran transferencia de ingresos al Estado nacional y un empobrecimiento de las provincias»

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aseguró hoy que se está produciendo una gran “transferencia de ingresos” hacia el Estado nacional y un “empobrecimiento” de las provincias a raíz de la disparada de la inflación y el enfriamiento de la economía.

“Cuando uno produce que se dispare la inflación y congela la actividad económica, son menos ingresos para todas las provincias”, afirmó Melella en diálogo con radio Splendid AM990, con relación al panorama que atraviesan los distritos del interior del país.

En esa línea, el gobernador fueguino, consideró: “Hay una gran transferencia de ingresos hacia el Estado nacional y un empobrecimiento de las provincias y los municipios. Ojalá nuestros diputados y senadores estén atentos a esta situación”.

A su vez, Melella dijo que Tierra del Fuego “va a ser seriamente perjudicada con los recortes” del Gobierno y que la mayoría de los gobernadores están “muy preocupados” porque «se van a empobrecer las provincias”.

El gobernador opinó además sobre el proyecto de Ley Ómnibus y dijo que no existe «necesidad de tanta urgencia y una ley tan grande, que es muy difícil de tratar”.

“Hay cuestiones como la delegación de poderes que no corresponden. Como gobernador me gustaría que todo fuera más rápido, pero no es así. No es constitucional”, manifestó Melella sobre las facultades extraordinarias que obtendría el Ejecutivo si se aprueba el proyecto de ley.

“No estoy a favor de darle poderes ilimitados a un gobierno, porque tampoco lo quiero para mí”, enfatizó.

Más noticias