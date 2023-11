La senadora Duré presentó la Ley de Capacitación Malvinas

En el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, la senadora Eugenia Duré junto al canciller Santiago Cafiero, al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, veteranos de Malvinas de todo el país y autoridades nacionales, dieron inicio a la ley de Capacitación Obligatoria, Periódica y Permanente en la Cuestión de las Islas Malvinas N° 27.671, destinada a los tres poderes del Estado nacional. “Con esta ley ratificamos la lealtad y compromiso con nuestra soberanía, y principalmente con nuestros héroes y sus familias”, expresó la legisladora nacional.

Durante la puesta en marcha de la Ley de Capacitación Malvinas, la senadora nacional sostuvo que “Esta Ley busca garantizar la formación integral para los poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial de la nación en todos sus niveles y jerarquías sobre los fundamentos que sustentan la posición argentina en relación con la cuestión de las Islas Malvinas ante la usurpación del Reino Unido”.

En su presentación, Duré expresó “La Capacitación Malvinas fue construida como una respuesta política y diplomática frente a los discursos en los que se pretende regalar o negar la soberanía argentina sobre nuestras Islas Malvinas”.

“Hoy estamos frente a nuestros héroes, los que tuvieron que esperar por muchos que se los reconozca, a los que les hicieron creer en que eran una vergüenza para el pueblo argentino, cuando nosotros y nosotras por nuestros héroes sentimos orgullo”, continuó la senadora.

En cuanto a la política nacional en el marco de las elecciones, la senadora fueguina dijo que, “Tenemos un candidato a presidente que ha puesto a la Causa Malvinas en la escena del debate político, de defensa de la soberanía de nuestro país sobre nuestro territorio usurpado y que no tengo dudas que Malvinas seguirá siendo una política de Estado nacional de la mano de Sergio Massa”.

Con la presencia de secretarios de Estado, diputados, senadores, veteranos de Malvinas de todo el país y miembros del Poder Judicial de la Nación, la representante fueguina en el Senado de la Nación dijo “Quiero decirles a nuestros veteranos que no están solos, que la libertad es reafirmar nuestro compromiso irrenunciable con cada uno de ustedes, con nuestra identidad y con nuestra Patria”.

Las Malvinas son argentinas y no vamos a regalar ni un centímetro nuestra soberanía nacional, porque no nos vamos a resignar hasta que el Reino Unido se siente a negociar a través del diálogo y la paz con la Argentina” y concluyó “nosotros y nosotras no vamos regalar a nuestros compatriotas, no vamos a resignar nuestra mirada a Malvinas y a la Antártida como parte de nuestra posición estratégica geopolítica”.

Por último, la senadora Nacional reflexionó que “al cumplirse 40 años de democracia ininterrumpida, tomo las palabras expresadas por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner el 2 de abril del 2022 en el Senado de la Nación, dijo que los combatientes de Malvinas fueron junto a las madres los que dieron vida a la democracia”.

Por último, la senadora por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, destacó la importancia de que los ejecutivos provinciales y la ciudad autónoma de buenos aires, así como también al sector privado a adherir a la presente norma, tal como lo establecen sus artículos 13° y 14°, respectivamente.

Más información sobre Ley de Capacitación Malvinas a los tres poderes del Estado

Los módulos están divididos en seis ejes temáticos: antecedentes históricos, soberanía y usurpación; la posición argentina; la Cuestión Malvinas en Naciones Unidas y las negociaciones de soberanía; el conflicto del Atlántico Sur; Malvinas desde la recuperación de la democracia; y geopolítica del Atlántico Sur.

El curso, cuya inscripción estará disponible desde este lunes en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) www.capacitacion.inap.gob.ar, de modalidad virtual y autogestionada, y está conformado por seis módulos de 18 horas en total.

Fueron parte de la presentación de la Capacitación Malvinas los Centro de Veteranos de Rio Grande y de la ciudad de Ushuaia representados por Alberto Ante y Conrado Zamora junto al Secretario de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia Daniel Arias, además de la Confederación Argentina de Veteranos de Guerra, hijos e hijas de veteranos de guerra.