Leolabs comenzará a desarmar el radar de Tolhuin

Leolabs Argentina S.R.L. confirmó al Gobierno Provincial que comenzará a desarmar el polémico radar ubicado en la estancia El Relincho, a pocos kilómetros de Tolhuin.

Lo hará para «disipar cualquier duda» y «prevenir daños en las instalaciones», sostiene el documento oficial al que tuvo acceso ((La 97)) Radio Fueguina y que reconoce que solo se ha decidido «retirar partes electrónicas de la estación terrena».

Es que a través de esa misma misiva, fechada el 26 de septiembre y remitida al propio gobernador Gustavo Melella, el abogado de la firma -Pablo Bilbao- confirma que es decisión de la empresa apelar la cancelación de su licencia al considerar que los argumentos del Ministerio de Defensa no son válidos.

Entre otros puntos, desde Leolabs indican que la empresa no es británica sino estadounidense, que no posee capacidad militar y que no puede interceptar comunicaciones vía satéite o realizar escuchas. Además, indican que desde el 26 de junio pasado la estación se encuentra «totalmente inoperante».

Adelantan además que, una vez concluya el retiro de la electrónica, se solicitará el corte de la electricidad a la Dirección Provincial de Energía.

El documento completo