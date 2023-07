«Malvinas va a ser uno de los estandartes de la política exterior de Larreta»

Eduardo Machiavelli, funcionario de la ciudad de Buenos Aires muy cercano al candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, es quien coordina la campaña del jefe de gobierno porteño en el interior del país, y además es secretario del PRO a nivel nacional.

De paso por Tierra del Fuego para apuntalar la campaña a la diputación del fueguino Oscar Rubinos, por ((La 97)) Radio Fueguina Macchiavelli vaticinó la respuesta que puede brindar la propuesta el electorado fueguino, luego de la presidencia de Mauricio Macri, cuyo manejo sobre todo del aspecto industrial caló hondo en el ámbito local, según señalan los sondeos.

“En el caso de Tierra del Fuego, nosotros hemos dejado muy de manifiesto, la última vez hace apenas unas semanas en una entrevista que tuvo Horacio en la Nación +, muy explícita, nuestra vocación de trabajar codo a codo con los fueguinos”, anunció Macchiavelli, puntualmente en la intención de “fortalecer el régimen de promoción industrial, que hay algunos otros candidatos o candidatas que ponen en crisis este modelo”.

Para el jefe de campaña de Larreta en las provincias, en el sector que representa “estamos convencidos que fue una política de Estado de 50 años que ha servido para el desarrollo de la isla”. Es más, sostuvo que “hay que profundizar, hay que aprovechar ese paraguas para darle un nuevo impulso a la generación de empleo, de valor agregado en la isla y en ese sentido estamos totalmente alineados con los fueguinos en la defensa de la 19640”.

También manifestó estar “100% alineados” con la denominada la Causa Malvinas: “Ayer mi primera actividad apenas llegué fue visitar el Centro de Ex Combatientes” compartió con la audiencia. “Para nosotros la Causa Malvinas va a ser uno de los estandartes de la política exterior de Horacio Rodríguez Larreta, y el reconocimiento de la gesta de Malvinas y de los ex combatientes, va a tener un lugar central en nuestra política tanto de desarrollo, de trabajo, como de contención social” aseveró.

En igual sentido, buscó diferenciarse del sector interno con el que pujará en las primarias, el que lidera Patricia Bullrich, manifestando la intención de “dejar bien en claro nuestra diferencia con lo que enarbola hoy nuestra adversaria en la interna, que es un desapego de Malvinas y un cuestionamiento muy fuerte a la ley de promoción. Nosotros queremos exactamente lo contrario”. Y en esa convicción, entre otras, inscribió el fuerte apoyo al candidato fueguino a la cámara baja: “Estamos muy confiados que los fueguinos van a comprender la propuesta de Larreta y de Oscar Rubinos el 13 de agosto” enfatizó Eduardo Macchiavelli.

En términos generales de propuestas de campaña, hizo referencia al plan que sostiene Rodríguez Larreta para bajar la inflación: “Claramente uno tiene que arrancar de un programa de estabilización urgente que ponga las variables macroeconómicas bajo control, porque sin estabilización no hay nada. Si nosotros seguimos con una inflación al 150% anual, no hay programa que aguante, no hay receta económica que sea efectiva”.

“No podemos seguir gastando más que lo que ingresa” expresó como definición primaria sobre el pensamiento de su sector respecto del gasto público. “Imagínate si en tu casa vos durante 60 años cobrás un sueldo de 100 y gastas 120. Bueno, un día explota, un día te ejecutan, te sacan el auto, otro día te sacan los muebles, otro día la casa. Eso es lo que hace la Argentina en 54 de los últimos 60 años” simplificó.

“Generar un plan de desarrollo federal para que lo antes posible se empiecen a generar los dórales que le faltan a la economía” conceptualizó respecto de la política monetaria que implementaría el jefe de gobierno porteño. Además, mencionó “un régimen de desarrollo productivo federal lo antes posible, y generar una independencia del Banco Central, que no puede seguir financiando un déficit crónico del Estado nacional”. Así como también acentuó en la necesidad de “poner en orden lo antes posible las empresas públicas, que no sigan siendo deficitarias. En eso hay que trabajar muy fuerte y con mucha decisión desde el día 1”.

En términos de política laboral, propuso una “modernización laboral para terminar con la industria del juicio”, y en cambio “darle prioridad a los empleadores para que vuelvan a generar empleo”, según definió, en un esquema donde, sostuvo, “hace 15 años que en Argentina no se genera empleo privado. No hay destino posible para la Argentina, si el empleo público sigue siendo mayor al empleo privado”.