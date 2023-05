 Restablecieron los símbolos referidos a Malvinas en el estadio de Mendoza

La imagen de Malvinas y de la bandera argentina, junto a la pantalla gigante en el Estadio Malvinas Argentinas fueron restablecidas hoy, luego de que fueran tapadas con el logo de la FIFA, en el marco del Mundial Sub-20 de Fútbol.

Dos empleados del gobierno Mendoza, montados en una enorme grúa, quitaron los plásticos que tapaban los símbolos referidos a Malvinas, tras el generalizado repudio que causó el avasallamiento.

Así bajaron el cartel que tapaba a las Islas Malvinas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde se juega el Mundial Sub-20. pic.twitter.com/l8U3t4IhAn — Corta 🏆 (@somoscorta) May 24, 2023

«Ya retiraron la cartelería que hacía mención al campeonato y tapaba el mapa de las Islas Malvinas. El error involuntario de FIFA fue subsanado. No obstante, destacamos que tanto las placas del campo de juego como el ingreso al museo del Malvinas Argentinas, nunca fueron tapados», precisó en su cuenta personal de Twitter, el Gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suarez.

A través de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que conduce el mendocino Guillermo Carmona, la Cancillería pidió explicaciones al gobierno de Mendoza, cuyo titular es Suárez, sobre los hechos ocurridos en el Estadio ‘Malvinas Argentinas’ de la ciudad capital mendocina.

Además, solicitó “el restablecimiento de los símbolos referidos a Malvinas que hayan sido retirados o invisibilizados”, según publicó en Twitter el Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por Santiago Cafiero.

La difusión de la noticia de la agresión provocó el rechazo masivo de distintos sectores en la Argentina, entre ellos el repudio manifestado por Excombatientes y un proyecto de Declaración en el mismo sentido, ingresado al Senado Nacional por el legislador fueguino Pablo Daniel Blanco.

Las cosas en su lugar. El gobierno de #Mendoza bajó las imágenes que tapaban a la silueta de las #Malvinas de acuerdo a lo que solicitamos desde @CancilleriaARG. Este error "involuntario" (?) nunca debería haber ocurrido.#LasMalvinasSonArgentinas pic.twitter.com/FQUw315eFv — Guillermo Carmona (@grcarmonac) May 24, 2023

La carta enviada al subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta

En una carta enviada al subsecretario de Deportes mendocino, Federico Chiapetta, Carmona sostuvo que “resultaría de una gran gravedad que representantes del gobierno provincial puedan aceptar mencionadas condiciones”, que supuestamente impuso la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para que se pueda disputar allí partidos del Mundial Sub-20.

En su cuenta de Twitter, Carmona apuntó contra el gobernador radical al señalar que “al final no era un ‘bolazo’, como dijo el gobernador Suárez sobre el Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina”, reclamó.

“Nunca dieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA. Nunca consultaron con la Cancillería. Lo que evidencia el tablero electrónico lo dice todo”, dijo Carmona, al acompañar su tuit con una foto en un partido por la liga de fútbol local donde se ven la bandera argentina y el mapa de las islas Malvinas y luego la comparó con la foto de un partido por el Mundial Sub-20, en donde esos símbolos fueron tapados.

Nota relacionada