La familia de una de las víctimas pide avances en la investigación por la tragedia del vuelo sanitario

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Ferrara indicó que “cada vez estamos más fuertes para esta lucha, no pienso rendirme hasta de tu último día, estamos muy comprometidos su papá, su hermano y yo, y todos sus amigos, y no vamos a parar porque alguien mató a Denis y a las tres personas que iban con ella”.

“No sé si hay responsabilidad, negligencia o desidia, pero alguien los mató y debemos saber quiénes son los responsables”, expuso la madre. Agregó que “no es a la Justicia a quién estamos haciendo el reclamo, porque la verdad es que estamos muy agradecidos al juzgado de Río Grande, de cómo nos han recibido, cómo están trabajando, pero ellos dependen de los organismos de investigación, en este caso de la Junta de Seguridad del Transporte Aéreo que se toma su tiempo para enviar las cosas a ser analizadas a Estados Unidos”.

Los familiares comenzaron el reclamo a través de la plataforma Change.org, donde piden que las autoridades «se expidan lo antes posible y presenten el informe final de la caja negra para que se pueda avanzar en el proceso judicial».

“Después de 7 meses, y después de mucha presión y cartas a documento, decidieron enviar las cosas a Estados Unidos, ahora las cosas están allá para hacer las analizadas y no sabemos cuánto tiempo puede demorar para que vuelva el informe, para que hagan un informe final y recién ahí la Justicia pueda seguir avanzando en el proceso, pero esto puede durar un año, un año y medio, y la verdad que esto es una pesadilla, no se puede demorar de este modo”, sostuvo Ferrara en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Asimismo, descartó de plano la posibilidad de que la causa del accidente haya sido una falla humana: “No voy a aceptar de ninguna manera que me digan que fue una falla humana porque los pilotos eran muy experimentados, de familias de pilotos, ellos nunca a 300 metros iban a querer caerse de la manera en que se cayeron. El vuelo tenía que salir a la derecha viniendo para Buenos Aires y a los 300 metros viró a la izquierda y se cayó. Eran personas muy experimentadas, acá hay una falla mecánica o no sé, porque eso es lo que estoy esperando que la Junta me diga qué pasó”.

El accidente sucedió el 1 de julio de 2022, a primera hora de la tarde. El avión se estrelló a poco de despegar del aeropuerto local, provocando la muerte de sus cuatro tripulante; dos pilotos, un médico y la enfermera fueron las víctimas.

“Nadie nos da una respuesta y no apunto solamente a la Junta, sino apunto a la empresa que se ha comportado despreciablemente -relató la mujer-; jamás se comunicó con nosotros y hasta me animaría a decir, aunque no lo puedo afirmar, que ni siquiera hizo un día de duelo. Ellos siguieron volando, siguen volando en todo el mundo, entonces no sabemos si es una falla de fábrica y la gente sigue volando”.

Por último, Ferrara remarcó la importancia de los vuelos sanitarios. “Se depende muchísimo, y más en estas provincias, de los vuelos sanitarios y ahora ¿con qué seguridad nos subimos a esos vuelos?”, cuestionó la madre de la víctima.