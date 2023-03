A 8 meses de la tragedia aérea, piden acelerar la investigación

El 1 de julio de 2022, a primera hora de la tarde, Río Grande se transformaría en noticia a nivel nacional: un avión se estrellaba a poco de despegar del aeropuerto local, provocando la muerte de sus cuatro tripulante; dos pilotos, un médico y una enfermera fueron las víctimas.

Hoy, 8 meses después, aún se desconocen los pormenores de la mecánica del siniestro, más allá de las pericias ordenadas por la Justicia Federal de nuestra ciudad, que tomó la investigación desde un primer momento.

Y es que desde el tribunal liderado por la Dra. Mariel Ester Borruto se encargó la recolección y preservación de la evidencia, se ordenaron las autopsias y se devolvieron los cuerpos y hasta se atendió a los familiares de las víctimas hasta que estaos designaron a los abogados. Se tomaron también testimoniales a los presentes en el momento de la tragedia y a los miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron.

La enfermera Denise, una de las 4 víctimas

Pero falta aún un informe clave y es el que elabora la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que son los designados legalmente para analizar las causas del siniestro y sugerir medidas para evitar nuevos incidentes a futuro.

Esto motiva a que los familiares de una de las víctimas, la enfermera Denise Torres García, hayan iniciado una campaña a través de la plataforma Change.org para pedir a las autoridades nacionales que resuelvan con celeridad qué sucedió ese fatídico 1 de julio y, sobre todo, si hay algún responsable de la tragedia.

El pedido de la familia

El 1 de julio de 2022, un avión sanitario de la empresa Ader Servicios Aéreos, se estrelló en Río Grande, Tierra del Fuego, dejando a todos los tripulantes a bordo muertos en el acto. Una de las víctimas fue Denise Torres García, una joven enfermera de 30 años que amaba la vida. Es por eso que le pedimos a Diego Giuliano Ministro de Transporte de la Nación y a Julián Obaid, presidente de la Junta de Seguridad de Transporte Aéreo, que se expidan lo antes posible y presenten el informe final de la caja negra para que se pueda avanzar en el proceso judicial.

Denise merece justicia y nosotros, su familia necesitamos saber qué sucedió aquel fatídico día. Denise, además de trabajar en el área de Terapia Intensiva Pediátrica del Sanatorio Finochietto en la CABA, era fanática de Racing, jugaba al fútbol, al hockey, cantaba, estudiaba, y era voluntaria en la Villa 31. Tenía toda la vida por delante.

Hoy, ocho meses después del accidente, seguimos esperando respuestas. Hasta que no esté el informe de la caja negra, no se puede avanzar. Y este paso es importantísimo para saber quiénes son los responsables. Da una impotencia tremenda porque no nos permite transitar el duelo en paz. Tanto Monica, Alejandro y Lucas (su familia) y sus amigos aun no sabemos porque murió Denise. Es tremendo, realmente desgarrador!

La siguiente foto es la última foto que sacó Denise ese día, podemos ver que el clima era favorable.

Por favor, ayúdanos a conseguir la atención necesaria sobre este tema y firma esta petición para que la Junta de Seguridad de Transporte Aéreo tome acción.

¡No dejemos que la muerte de Denise y los otros tripulantes a bordo quede impune!