La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el oficialista Carlos Heller, finalmente emitió dictamen favorable al proyecto de Consenso Fiscal, que ya cuenta con la media sanción en el Senado, y quedó listo para ser debatido en el recinto y el oficialismo buscará convertirlo en ley en la próxima sesión que, a priori, será el 31 de agosto.

El despacho contó con 24 firmas a favor y 20 en contra, que fueron de los bloques Pro, Evolución Radical, Coalición Cívica, mientras que los diputados de la UCR se dividieron a la hora de firmar.

Entre los muchos expositores, llamó particularmente la atención de propios y extraños la alocución de la diputada fueguina y exgobernadora Rosana Bertone, quien abiertamente recomendó que existan «premios y castigos» para quienes no respeten el acuerdo tributario.

En el inicio de su breve exposición, la parlamentaria recordó su paso por la Gobernación en Tierra del Fuego, señalando que «como Gobernadora yo firmé el Acuerdo Fiscal«, y agregó: «No aumenté los impuestos, los bajé, no tuvimos tasas a la industria que es algo muy común en otras provincias».

Y es por eso que hasta reclamó que esta situación no haya sido reconocida por los fueguinos: «Pareciera ser que tampoco el contribuyente hace una valoración respecto a eso… no me queda muy en claro si los ciudadanos lo discriminan».

«Uno de los temas que yo veo, me parece para agregar y debatir, es que no hay premios y castigos para un Gobernador que ejecuta bien y es responsable con respecto a otro que no lo hace», sumó, y dijo que ese es «el quid de la cuestión».

«Me parece que no tenemos que confrontar tanto entre nosotros que somos diputados y senadores, sino que tenemos que instar al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobernadores a que tomen con seriedad la responsabilidad fiscal y que esto se deje plasmado en convenios».