Vera destacó que “presentamos el libro digital Somos Malvinas, que es producto de la unión de varias voluntades, de artistas, escritores, músicos, artistas plásticos, fotógrafos, en homenaje a los 40 años de la guerra de Malvinas y de nuestros veteranos y veteranas”, teniendo en cuenta que “es un libro virtual que se puede ver desde la página del Concejo Deliberante” y desde las páginas de sus autores y colaboradores, por lo cual “puede acceder cualquier persona que tenga acceso a internet desde el celular o desde una tablet o una computadora”.

Sobre la idea de hacer un libro digital con varios autores, la escritora mencionó que “obviamente no es casualidad, esto comenzó en un libro anterior que se llamó Antología Centenaria, donde nos juntamos también varios de los que están y otros que en este no participaron e hicimos también un libro digital en homenaje a los 100 años de Río Grande, que fue el año pasado, y luego se me ocurrió que podríamos también hacer un compilado de autores y de distintos artistas para el tema de los 40 años de Malvinas”.

Por último, Vera remarcó que “paralelamente en el programa que tenemos junto con mis colaboradoras que son las niñas Rocío, Nicole y Anna, que también estamos en Burbujas de Colores, el programa de radio, ahí Tenemos también un espacio que se llama Malvinas 40 años, y después también está subida Spotify, porque ya sea desde un medio de comunicación como un medio o del libro digital quisimos mantener vivo el tema de Malvinas, que no debe olvidarse”.