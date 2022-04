Una vecina de 86 años denunció haber sido estafada en las últimas horas por un inescrupuloso que, solicitando una supuesta colaboración para los Bomberos Voluntarios, la habría despojado de unos noventa mil pesos.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Erica Silva explicó que todo ocurrió el pasado día lunes, cuando el hombre se acercó a solicitar la ayuda que desde hace años brinda comprando un bono ofrecido como campaña en favor de Bomberos Voluntarios.

«Me pidió $1000, saqué mi billetera y le iba a pagar, pero me pidió que le pagara con tarjeta», continuó su relato, y añadió: «Pensé que por ahí era por una cuestión de seguridad, así que le pasé mi tarjeta y él con el posnet hizo el pago. Después me fijé el ticket y dice $10 mil». «Yo soy jubilada del PAMI, por lo que me sacó la mitad del sueldo», denunció.

Lo que no imaginaría es que horas después este caso particular desataría un escándalo que vuelve a sacudir a la Asociación de Bomberos Voluntarios que preside Pascual Lombardo.

Y es que el titular del organismo fue consultado en ((La 97)) Radio Fueguina sobre lo sucedido y admitió que existe una empresa tercerizada dedicada al cobro de estas donaciones y que hace negocios con las colaboraciones desinteresadas de los vecinos.

“Bomberos Voluntarios recibe una suma fija de 250 mil pesos, el resto va para la empresa”, confesó Lombardo, admitiendo a la vez que, a pesar de ser el responsable final de todo el armado, “no tengo idea” de cuánto es la recaudación, lograda con el aporte de los vecinos de la ciudad.

En el marco de su entrevista con el programa Radionoticias, Lombardo prometió que él mismo procedería a devolver el importe reclamado por la anciana, a pesar de que admitió que el responsable del cobro de los bonos es una empresa privada y no la asociación que él preside.

Al respecto, reconoció también que los vendedores de la agencia (identificada como JC Producciones, con domicilio en Estrada al 2.000 de Río Grande) visten chaquetas con el logo de Bomberos Voluntarios durante sus visitas a los domicilios de los vecinos a quienes les ofrecen el bono contribución.

