Fake news«Es mentira», señalaron desde el Aeropuerto de Río Grande sobre el supuesto OVNI

El titular del Aeropuerto de Río Grande, Alberto Luna, se refirió a los trascendidos que circularon con fuerza esta mañana y fue tajante: «Nadie comentó nada, el comandante no dijo nada y los pasajeros no dijeron nada».

Con el correr de las primeras horas de este miércoles, decenas de portales de noticias se hicieron eco de una misma fuente, que daba cuenta del avistamiento de un OVNI en Río Grande.

En concreto, se explicaba que los pasajeros de la aeronave de Aerolíneas Argentinas que despegó pasadas las 20 horas desde Ezeiza con destino a nuestra ciudad habían protagonizado un encuentro del primer tipo, apreciando un Objeto Volador no Identificado (OVNI), que los habría acompañado hasta su llegada a Tierra del Fuego.

Sin embargo, más allá de las promesas de videos e imágenes estas nunca circularon, ni siquiera a través de las redes sociales, por lo que la posibilidad de encontrarse frente a una «fake news» (falsa noticia) aumentaba con el correr de las horas.

Desde ((La 97)) Radio Fueguina se estableció hoy contacto con los administradores del Aeropuerto Internacional de Río Grande, quienes despejaron dudas: se trata de una mentira.

Así lo señaló el propio administrador de Aeropuertos Argentina 2000 en la terminal aérea local, Alberto Luna, quien en diálogo con Marita Romero para Un Gran Día, señaló: «En este país se dicen tantas estupideces…. es lo mismo que digamos que el dólar cuesta hoy $30».

Y fue tajante al asegurar que «es mentira, nadie comentó nada, el comandante no dijo nada y los pasajeros no dijeron nada….alguno lo habrá soñado», y aclaró: «Yo les puedo decir por lo que he visto en el aeropuerto que esto es saraza».

Cabe señalar que según los protocolos de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), los pilotos que presencien cualquier evento extraordinario, incluido el avistamiento de algún OVNI, deben elevar un informe para comenzar una investigación exhaustiva. Esto, en el caso del vuelo de anoche, no ha ocurrido.