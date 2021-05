La transportista Susana Humofe finalmente consiguió trabajo, luego de haber hecho pública su situación cuando denunció que no lograba obtener un puesto laboral debido a su condición de mujer, en un sector mayoritariamente ocupado por hombres.

Humofe logró ingresar a Vialidad Provincial después de transitar las evaluaciones correspondientes para la tarea de traslado de cargas peligrosas.

“Presenté mi currículum, como en todos los lugares y justo daba mi perfil para lo que era cargas peligrosas”, expresó la trabajadora, y agregó que “justo calzó que mi perfil daba para ese puesto laboral, tuve entrevistas y fue largo, porque es un lugar donde no es muy fácil entrar”.

“La condición que me pedían era más que nada tener el carnet profesional para manejar camiones y todo lo que es el tema de carga general y carga peligrosa -comentó la residente fueguina-. Justo lo tenía, porque había hecho algunos ahorros, hice cargas peligrosas en febrero con el señor Daniel Peralta”.

No obstante, colaboró a mejorar su suerte la difusión en los medios de comunicación de su situación en el mes de abril: “Ellos también me dijeron que habían visto un par de notas mías y con el currículum y una buena carta de recomendación decidieron tomarme. Estoy muy contenta, muy agradecida por los periodistas que me apoyaron, me prestaron el oído, un minuto de micrófono para poder explicarle más o menos a la gente de qué se trataba, y de seguirla peleando, porque fue una lucha dura, y ahora hay que demostrar también que lo que uno dice lo aplica en su trabajo”.

Radio Fueguina había relatado su historia el 14 de abril y un mes después, afortunadamente, la situación de la vecina se encaminó hacia una conclusión de justicia y equidad en estos tiempos donde la perspectiva de género está en boca de todos. Aquí la nota publicada en su momento: https://www.radiofueguina.com/2021/04/15/es-mujer-y-es-transportista-pero-en-la-isla-no-la-contratan/.