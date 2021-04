Susana Humofe es una residente fueguina y profesional de la conducción de vehículos pero no logra conseguir un trabajo a pesar de que existe una ordenanza que así lo establece. Denuncia que todavía existe discriminación por parte de las empresas del sector debido a su condición de género.

“Las mujeres todavía no somos aceptadas acá en Tierra del Fuego como para tomar esta profesión, como para manejar un camión de transporte”, expresó la vecina, y destacó que, a pesar de todos los obstáculos, ya pudo hacer algún viaje laboral de Ushuaia a Buenos Aires.

“Me costó mucho hacer los pocos viajes que hice, me costó mucho mantener mi carnet acá, todo lo hice acá, los cursos, todo, y cuesta, cuesta que desde la patronal te incluyan laboralmente”, señaló Humofe, y agregó que “no puedo ejercer mi profesión y no puede ser, porque soy mamá y sostén de familia y estoy cargo de dos chiquitos que son mis hijos”.

Además, existe la ordenanza 3777, que se aprobó en 2017 y se puso en vigencia en 2018, que “es para que pueda entrar a Santa Elena, City bus o cualquier empresa que trabaje para la Municipalidad”. Sin embargo, esta normativa “no se toma en cuenta”.

“Hablé con el señor Von Der Thusen (presidente del Concejo Deliberante), el cual me dijo que todavía no se puede, que para el año que viene vamos a ver, cuando se vuelve a firmar contrato con la empresa Santa Elena”, expuso la conductora, y añadió que “estamos en 2021 y en 2018 se puso en vigencia la ordenanza, de la cual muchas de la personas no están en conocimiento”.

La profesional del transporte remarcó que en otras provincias del país sí contratan mujeres para tareas al volante, pero que en nuestra isla eso no sucede: “He tenido muchísima recomendaciones gracias a Dios, los colegas son muy buena gente y hay colegas de todos lados que me han conseguido trabajo, pero todo en la zona del Norte, porque para mí, para acá, todavía no hay empresa que me tome”.

“Hay empresas que tienen mujeres, pero no son de acá, de Tierra del Fuego, son del norte, y en invierno las sacan y no sé por qué las sacan, si somos mujeres choferes como cualquier persona y podemos hacer el mismo trabajo”, destacó Humofe.

Su licencia la habilita para manejar cualquier vehículo, excepto maquinarias agrícolas o maquinaria de construcción vial.

“El tema mío es pelear (por un trabajo) hasta lo último, porque es como un médico, como cualquier profesional, vos te preparas para algo, las leyes son cada vez son más, tenés que estudiar, tenés que prepararte y yo lo sigo haciendo, a tal modo de que, hoy por hoy, estoy haciendo un curso virtual con la Volvo -remarcó la conductora-, entonces seguimos preparándonos y siguen dándome la espalda”.

A su vez, Susana Humofe destacó que su reclamo tiene como objetivo abrir el camino para otras mujeres que quieran perseguir sus sueños y su vocación: “Esta puerta no solamente se va a abrir para mí si soy la única mujer que la estoy peleando porque tengo carnet, porque hay más mujeres que pueden tener otros trabajos, otra clase de trabajo y que, a lo mejor también les gusta, y no lo hacen por estos impedimentos”.

Para quienes estén interesados en contratarla, su teléfono de contacto es 2964-493003.