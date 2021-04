El Sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego realizó una grave denuncia en la tarde de este martes, al asegurar que funcionarios de la Aduana chilena prohibieron el ingreso de mercadería y ayuda humanitaria que había sido recolectada para asistir a los transportistas que se encuentran varados en el país vecino.

El secretario de Prensa del gremio, Guillermo Vargas, realizó una transmisión en vivo desde el lugar, manteniendo contacto con otros representantes sindicales de Santa Cruz que llegaron hasta la zona del conflicto para prestar colaboración.

«Nos encontramos con que nos prohíben el ingreso con la mercadería que es ayuda humanitaria para los compañeros que están aquí varados», indicó uno de ellos, y explicó que se trata ni más ni menos que de comida y agua para aquellos que en algunos casos se encuentran varados desde el pasado viernes.

«Estamos a solo 5 kilómetros y ahora nos encontramos con que la Aduana chilena nos pone un montón de peros para ingresar la mercadería», resaltó, y añadió: «Hay algunos que se encuentran en estado terrible: no tienen agua, no tienen comida y ahora nos enteramos de que no les podemos llevar nada».

«Nosotros íbamos a ayudar humanitariamente con agua; la gente de Santa Cruz llevaba yerba, azúcar, galletitas y agua para que se puedan abastecer los compañeros», sostuvo Vargas, por otro lado, y calificó de «infrahumana» la situación de los transportistas.

La excusa de la aduana chilena

Según explicó Vargas, las autoridades de la aduana chilena se basaron en una argucia legal para impedir el paso de la ayuda humanitaria a su país, aparentemente siguiendo instrucciones de la Intendenta de la región de Magallanes.

Según explicó el gremialista argentino a radiofueguina.com, los aduaneros les habrían reprochado que el cargamento de agua y comida entregado ayer lunes a los camioneros varados fue declarado como «en tránsito», aunque en realidad -obviamente- fue descargado en territorio chileno para ser repartido a los trabajadores que esperan les permitan seguir su camino.

Vargas deslizó además que les habrían anunciado que deberán pagar una multa por la supuesta infracción aduanera.

