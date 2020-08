Realizan un pedido para que no se usen frases de abusadores en los medios

Sobrevivientes de abuso sexual en la infancia (ASI) lanzaron hoy una petición en Change.org dirigida a los medios de comunicación para pedir que se eviten la reproducción de frases de personas que fueron juzgadas o acusadas de este delito como «la base está» dicha por el ex técnico de San Lorenzo Héctor «Bambino» Veira, que fue condenado por «abuso de menores».

La petición, que es impulsada por Sebastián Cuattromo y Silvia Piceda -fundadores de la ONG «Adultxs por los derechos de la infancia»- surge luego de que el diario Página/12 titulara en su tapa del 20 de julio con la frase «La Base Está», una expresión que se le adjudica a Veira, quien fue condenado por abuso sexual de un niño de 13 años a fines de la década del 80.

«Esta reiterada actitud de permiso social y cultural hacia el delito de abuso sexual y sus perpetradores nos daña a los y las sobrevivientes y descuida a la infancia del presente», señaló la petición en Change de Cuattromo, quien hoy tiene 44 años y fue víctima de abuso a los 13 por parte de un religioso del Colegio Marianista al que asistía.

«En el año 2012, tras un largo camino de lucha, logré el juicio y la condena penal del que fuera el abusador de mi infancia. Y a partir de ese momento dedico todo mi esfuerzo, con gran esperanza, para ayudar a terminar con este delito atroz que tiene como víctimas a 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes», recuerda el joven en la petición.

Y continúa: «Ya que desde hace años se utilizan expresiones como «la base está» del pedófilo condenado Héctor «Bambino» Veira, quien cometió su delito en la misma época en la que el niño que fui sufría los abusos sexuales en el Colegio Marianista y concurría a la cancha de fútbol a ver a su equipo favorito, San Lorenzo de Almagro».

Cuattromo describe que en la cancha tenía que padecer «la pesadilla de escuchar a miles de personas adultas burlándose del niño víctima de Veira, ya que los medios de comunicación de aquella época habían dado a conocer su nombre y trataban el tema desde una perspectiva profundamente irresponsable».

«El objetivo de la petición es invitar al conjunto de los medios de comunicación a que se comprometan a no utilizar más esta frase, u otras que terminan reinvindicando a personas condenadas por este delito, como un gesto simbólico y a la vez concreto de la asunción de una responsabilidad social adulta en el trascendental campo de la comunicación social», sostuvo Cuattromo en diálogo con Télam.

Y concluyó que «la comunicación social y la información pública son clave para trabajar activamente por cambiar la suerte de las víctimas y por proteger a la infancia del presente; por eso lanzamos esta convocatoria plural desde nuestra esperanzada convicción de que para criar a un niño hace falta una aldea».

La respuesta del diario

La expresión a la que alude el reclamo data del 20 de julio. Once días después, el matutino sacó una nota que, bajo el título «Una frase que hizo ruido», señaló que tras «el señalamiento de Adultxs por los derechos de la Infancia nos llama a la reflexión y entendemos la necesidad de no naturalizar a través del lenguaje este tipo de hechos».

Rebate el diario la acusación, no obstante, al señalar que “Si bien no creemos que la sola mención de la frase en cuestión signifique una reivindicación de Veira, el señalamiento de Adultxs por los derechos de la Infancia nos llama a la reflexión y entendemos la necesidad de no naturalizar a través del lenguaje este tipo de hechos.

Resulta curioso notar que “página 12” (que desde su creación apela muy frecuentemente a las frases hechas para sus títulos) ha echado mano de la expresión “la base está”, en numerosas ocasiones. Por ejemplo el 15 de julio de 2016 (nota firmada por Washington Uranga), el 25 de julio de 2018 (nota de Leonel Lenga), el 11 de mayo de 2020 (columna de Eduardo Alvierti) y, 7 días después, el 17 de mayo de 2020 (artículo de Raúl Dellatorre).

(con información de Télam)

