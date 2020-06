Preocupante: el 70% del sector hotelero prevé el quiebre de sus empresas

La presidenta de la entidad,, aseguró que «un estudio que realizamos para analizar la situación del sector a partir de la pandemia de coronavirus reveló que

el 70% promedio de los establecimientos hoteleros y gastronómicos prevén la quiebra de su empresa si continúa esta situación de inactividad

«.»Estos datos fundamentan la solicitud de la Fehgra para que«, remarcó Fresno.

La información sobre la situación del sector hotelero y gastronómico de todo el país fue relevada por la Fehgra junto a la consultora económica Invecq con el objetivo de actualizar datos sobre la situación de la actividad, que se vio severamente impactada por la pandemia.

El trabajo reveló que en el ámbito de la hotelería, la caída interanual en la actividad fue del 83% en abril y mayo, con una proyección del 79% para junio, y que la región más castigada por la crisis es la ciudad de Buenos Aires.

Además, indicó que el 80% de los empresarios solicitó la ayuda del programa ATP y aun así, solo el 41.7% ha podido pagar en su totalidad los salarios del mes de abril.

El relevamiento también permitió comprobar que el 72% de los dueños de los hoteles, los restaurantes y los bares de todo el país no podrá pagar el alquiler de mayo, que el 33% no pudo pagar los servicios desde el inicio de la pandemia y que el 19,8% no pudo abonar la totalidad de los impuestos de los períodos de abril y mayo.

Por último, puntualizó que el 56% de los encuestados solicitó financiamiento bancario en abril y mayo, aunque de ese grupo poco más de la mitad efectivamente lo recibió.

La actividad hotelera y gastronómica es el segundo sector en importancia medido por el impacto en el resto de la economía y en los últimos 15 años incrementó un 77% los puestos de trabajo, lo que la ubica como el cuarto sector en intensidad del factor trabajo en el país.

Este martes, en referencia a esta problemática, el BID aprobó crédito por u$s500 millones para pymes argentinas en crisis.