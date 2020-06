Autoridades magallánicas investigan la carga que Tecnomyl transporta en la barcaza chilena

El jefe provincial de la oficina en Tierra del Fuego de la Seremi de Salud de Magallanes, Tulio Carrasco, anunció ayer que después de recibir una denuncia del concejal de Porvenir, Carlos Soto Miranda, se enfocará en recopilar todos los antecedentes necesarios sobre la situación de camiones que cruzan el estrecho de Magallanes en el paso de la Primera Angostura trasladando herbicidas químicos desde Río Grande a Buenos Aires, sin el rotulado legalmente exigible de “carga peligrosa”. Explicó que se trata de vehículos argentinos y por lo tanto, se debe aclarar qué producto en realidad transportan, ver la ficha de seguridad y constatar si están o no fuera de norma. Por lo demás, acotó que queda saber qué surge de las entidades que fiscalizan.

“Nosotros igual podemos fiscalizar, pero hay otros servicios que hacen esa fiscalización directamente”, apuntó, citando como responsables en terreno a la Armada y la autoridad de Transportes. Añadió que esa seremía va a averiguar si el traslado cuestionado es realmente un químico o no, si está dentro de la normativa nacional o si está registrado en el ISP (Instituto de Salud Pública) como producto de naturaleza química.

En una primera indagación, dijo que al citado herbicida no lo encontró dentro de la normativa, pero que recurrirá a un referente técnico para que lo guíe mejor en el tema, “pero en efecto, hay una entidad que hace la fiscalización”, reiteró, clarificando que no sabe si la Armada tiene en los cruces marítimos atribuciones para verificar la carga y corroborar los antecedentes de qué se está transportando. Finalizó excusándose de no dar más antecedentes, por tratarse de una denuncia que recién comenzaba a tramitar.

Por su parte, el gobernador marítimo de Magallanes, comandante Sergio Valenzuela, dijo desconocer -hasta la mañana de ayer- la denuncia de Soto Miranda, de la cual supo que ingresó al Ministerio de Salud, pero aún no le llegaba copia a esa unidad de la Armada. Agregó que no sabe cómo llega la carga en cuestión al cruce de Primera Angostura, ya que no se puede conocer su contenido, si los camiones que la transportan no exhiben a la vista rótulos de “carga peligrosa”.

“Desconozco cómo viene esa carga y desde donde venga, pero la Capitanía de Puerto (de Punta Delgada) tiene ahí su control desde que se instauraron las barreras sanitarias, así que si nos preguntase alguien, tenemos los roles de las veces que han cruzado camiones. Pero como le digo, no me ha llegado ninguna denuncia de nada, hasta ahora”, cerró.

La denuncia

Ayer ingresó a la oficina en Tierra del Fuego de la Seremi de Salud la denuncia del concejal Carlos Soto, por la cual acusa que una empresa del sector argentino de la isla realiza, mediante camiones tráiler de transporte, el tránsito irregular de carga peligrosa en el cruce marítimo de Primera Angostura, en el servicio de transbordo de barcazas que ofrecen dos empresas de cabotaje en el área fueguina chilena. En su escrito, el edil afirma que se percató que ingresaban a una embarcación del citado cruce del estrecho de Magallanes “camiones que transportaban carga peligrosa, sin cumplir las normas de seguridad exigibles en estos casos”.

Añadió que dada su preocupación por lo personalmente observado investigó la situación, consiguiendo informarse que se trata de camiones de origen argentino que realizan el traslado desde la ciudad insular de Río Grande a la capital, Buenos Aires, de cientos de toneladas de carga de herbicidas, pertenecientes a la industria Tecnomil, S.A., dedicada a la formulación y comercialización de agroquímicos.

“Esta carga recibe la calificación 9 del código IMDG (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas por sus siglas en inglés), por lo que debe ser cruzada en el estrecho de Magallanes en viajes especiales y sin pasajeros, dado que un herbicida está clasificado como potencialmente venenoso, explosivo y dañino para el medio ambiente”, observó.

Denunció que no obstante esa carga se traslada en los viajes regulares, en los que también se embarcan pasajeros y demás cargas, constituyendo un grave peligro de salud para las personas, como también un inaceptable incumplimiento de las normas que regulan ese tipo de transporte. Entre otras normas por su clasificación IMDG, Soto dijo que el cargamento debiese ser trasladado en vehículos especiales, que deben estar rotulados y claramente identificados.

Por otro lado, el concejal fueguino planteó que al tratarse de vehículos de carga argentinos, “al ingresar a territorio chileno tratan de, o esconden, el rótulo de ‘carga peligrosa’, que debe ser visible en la parte exterior del vehículo, (seguramente) para evitar controles y fiscalizaciones en Chile”.

El edil hizo llegar su denuncia con copia a la Gobernación Marítima de Magallanes, Intendencia Regional, Seremía de Transportes, Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, Gobernación de Magallanes y Carabineros de Chile.

(Fuente: La Prensa Austral (Punta Arenas)

