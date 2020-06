“Desahogo sexual”: Los vínculos con el poder de los violadores de Trelew

La violación grupal que describió la joven víctima de 16 años ocurrida en 2012 por parte de «la manada de Chubut» y denunciada el año pasado transcurrió en el chalet del joven identificado como RV, ubicado en primera fila de Playa Unión, frente al mar, una de las viviendas históricas que construyó su abuelo -ex gobernador del Chubut ya fallecido- en la década del 60.

La vivienda en cuestión aparece totalmente tapiada desde que se conoció la denuncia a través de las redes sociales, y si bien todo parece ser una empalizada para construir no se observan movimientos de obra.

Además de nieto de un ex gobernador, RV es hijo de un prestigioso médico que reside en Puerto Madryn, de donde son oriundos los jóvenes señalados por la denuncia como partícipes de la violación grupal.

Otro de los denunciados es EQ, hijo de un empresario de la construcción oriundo de Santa Cruz pero residente desde hace años en la ciudad turística de Puerto Madryn.

LDV, en tanto, es nieto de un ex senador nacional por el radicalismo de Chubut, ex intendente de Puerto Madryn y ex ministro de gobierno, considerado una de las familias tradicionales de «esas que merecen el nombre de calles», describió un poblador antiguo.

El padre de LDV fue también funcionario del gobierno del Chubut durante el primer tramo de la gestión del ex gobernador Mario Das Neves.

LM es hijo de un ex jugador de básquetbol que fue contratado para jugar en Puerto Madryn donde finalmente decidió quedarse y con el tiempo se transformó en un próspero empresario inmobiliario.

Los cuatro mencionados con iniciales -porque existe una prohibición legal expresa para brindar sus nombres completos- aparecen señalados por la joven como parte activa en la violación.

«Habíamos ido una fiesta a la casa de RV y a poco tiempo de llegar perdí la conciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones» en referencia a EQ, LDV, LM y RV.

La joven también señaló en su relato por Facebook (que tomó la fiscalía para iniciar una actuación de oficio) que «JP era testigo y TS sostenía la puerta evitando que entre alguien o que pueda salir».

JP es también oriundo de Puerto Madryn, hermano mellizo del intendente de una pequeña comuna rural de la meseta chubutense donde se impulsa un importante proyecto de megaminería.

En tanto TS es nieto de un conocido empresario de Chubut, que montó un emporio con la industria alimenticia en base a derivados de algas marinas que continuó su padre.