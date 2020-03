Insólitas apariciones de animales en urbes italianas, tras la cuarentena

Primero fueron peces en los usualmente putrefactos canales de Venecia, horas después comenzaron a viralizarse en redes sociales imágenes de jabalíes en Roma, delfines en puertos italianos y hasta cisnes adornaban el paisaje de un país devastado por el mortal coronavirus.

La magia de Venecia, una ciudad de antología y romance por sus paseos en góndola, suele verse opacada para los turistas que visitan esta mítica urbe, pues esos mismos canales por donde navegan, que entregan lindas postales, suelen estar altamente contaminados por aguas servidas.

Tras la cuarentena obligada estos días, debido al impacto de la pandemia en Italia, un efecto secundario inesperado emergió en sus paisajes. Bastaron sólo unos días de reducida actividad humana en sus puertos, canales y calles para que la vida animal retomara rápidamente esos espacios que por siglos le fueron negados.

As the nationwide lockdown in Italy enters its second week due to the #coronavirus outbreak, Venice's canals appear to be crystal clear. Follow for live updates: https://t.co/IviOWyuNOu pic.twitter.com/yTyObHMZFX

