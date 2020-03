Aeropuerto de Ushuaia: Malestar de trabajadores por la falta de medidas de seguridad

Empleados de la empresa de Aerolíneas Argentinas en Ushuaia evalúan medidas a tomar debido a la situación que genera el avance del coronavirus en el mundo. Si bien la empresa de bandera anunció un plan que incluirá diez vuelos para repatriar a ciudadanos del país varados en el resto del mundo, los trabajadores de la capital fueguina debaten internamente las acciones posibles ante la confirmación de la llegada de aviones durante el fin de semana.

Muchos trabajadores consideran que no se efectuaron políticas de prevención a tiempo, teniendo en cuenta la falta de presencia de autoridades de los ministerios de Salud provincial y nacional, hasta los últimos días.

La afluencia de personas de todas partes del mundo desde que se descubrió el virus Covid-19, la acumulación de gente con el desarrollo de la actividad en el pasado inmediato y distintas situaciones vividas por el personal que trabaja en el edificio del Aeropuerto Islas Malvinas, motivan el malestar de los trabajadores.

No obstante, la empresa ya confirmó dos vuelos por día durante el fin de semana hacia la capital provincial, siendo que el servicio no se brindará en todo el país hasta el miércoles 25 de marzo. La única excepción es nuestro destino y tiene el objetivo de garantizar la llegada de insumos y elementos de higiene.

Una empleada publicó en redes sociales un mensaje donde califica la situación como “alarmante”, en razón de que los trabajadores están “100% expuestos a cualquier bacteria o virus que exista”.

Además, según indicó, se ha trabajado “en contacto con gente sin ninguna normativa formal” hasta hace 15 días, por lo cual expuso que “todos los empleados estamos de acuerdo con que no sólo somos el sector más perjudicado, sino el sector en el que nadie está pensando”.

“Nos sentimos abandonados, excluidos y pocos cuidados, no sólo por la empresa sino también por el Gobierno”, señaló la empleada, y sostuvo que la situación “es totalmente injusta”.

El texto completo, publicado en redes sociales:

“Nosotros estamos en una isla, trabajamos en Ushuaia, una ciudad que vive y funciona a través del turismo. Nosotros, como empleados de Aerolíneas, estando en el aeropuerto, estamos 100% expuestos a cualquier, bacteria o virus que exista, y esta situación es alarmante. Hace por lo menos un mes estamos en conocimiento de la existencia del virus en el país y estuvimos trabajando en contacto con gente sin ninguna normativa formal.

Estimados, al igual que todos mis compañeros aeronáuticos, quiero mencionar lo orgullosa que estoy de pertenecer a Aerolíneas Argentinas, y cuando digo Aerolíneas Argentinas habló de la calidad de gente de los compañeros.

Hace una semana/15 días comenzamos a recibir normativa de trabajo y de higiene, trabajamos sin contención alguna durante todo este tiempo, más que alcohol en gel y lavarnos las manos, tuvimos situaciones extremas de concentración de gente y no hubo nadie para asistirnos.

Recién ayer tuvimos el apoyo del Ministerio de Salud para controlar el ingreso de gente en el aeropuerto, por lo cual estamos inmensamente agradecidos pero, aun así, tuvimos situaciones incómodas, pasajeros enojados con nosotros, a los gritos, insultando, soportando todo esto, y el miedo en general con el que estamos trabajando.

La operación fue exitosa, como así también desean dejar estos vuelos habilitados, porque al estar las rutas cerradas no están ingresando alimentos y todos los productos necesarios de higiene. Es totalmente injusto y todos los empleados estamos de acuerdo con que no sólo somos el sector más perjudicado sino el sector en el que nadie está pensando, pero ayer, terminando la jornada, recibimos la notificación que la isla no va adherir en su totalidad al decreto nacional, en realidad, no la isla, sino los empleados que trabajamos en el aeropuerto, ya que pretenden dejar habilitados dos vuelos diarios, los días que el resto del país no tendrán vuelos, alegando que necesitan sacar los turistas de la isla y dejar entrar a los fueguinos que están fuera de la Isla, ignorando lo perjudicial que esto puede ser para la isla y para todos nosotros, que exponemos nuestra vida al seguir trabajando.

Pedimos por favor que revisen las prioridades, que piensan en nosotros también y por favor no nos dejen de lado y piensen en todo lo negativo que implica que no estemos incluidos en el plan de cuarentena, los peligros que involucra que sigamos trabajando, no sólo para nosotros sino también para nuestras familias. Nos sentimos abandonados, excluidos y poco cuidados, no sólo por la empresa sino también por el Gobierno”.

