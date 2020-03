En el marco del DNU firmado a nivel nacional y el decreto de emergencia sanitaria vigente a nivel provincial, el Vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos, Miguel Ramírez, informó que se realizó un operativo especial para trasladar a los pasajeros del buque Midnatsol directamente a un avión para que puedan retornar a sus lugares de origen.

Al respecto, explicó que “la seguridad del puerto se viene manejando con el protocolo del comité de crisis creado por el Ministerio de Seguridad, reforzado por el DNU Nacional y los comité de emergencia del Ministerio de Salud y del propio puerto”.

“Ayer tuvimos una reunión por el ingreso del barco Midnatsol que si bien no tiene pasajeros con síntomas, está en la fecha límite de la cuarentena. Por esto se realizó un operativo especial para llevar los pasajeros del barco directamente al escaneo dentro del puerto, realizar en ese lugar los controles respectivos y trasladarlos directamente a la aeronave sin pasar por los puestos de control del aeropuerto”, indicó.

Asimismo, subrayó que “si hay algún pasajero que no cumple las condiciones de sanidad no se da ingreso al barco hasta que cumpla la cuarentena. En el caso de que haya un pasajero positivo, el barco directamente no ingresa a puerto y debe retornar a su destino de origen”.

“Hasta el momento no tenemos ningún caso que se haya registrado en los estudios que se hacen a través de sanidad, los controles que se hacen en los barcos y en las declaraciones juradas que se entregan”, recalcó.

Finalmente, el funcionario sostuvo que “hoy tenemos este operativo específico con este barco. Hay buques de carga y pesqueros que están fuera de la zona de riesgo, vienen navegando en algunos casos hace cerca de 40 días por lo cual no hay inconvenientes. Pero a todos los barcos con pasajeros con procedencia de destinos de riesgo se los está demorando para que cumplan los 14 días de cuarentena, que puedan ingresar al puerto y que las personas puedan retornar directamente a sus países de origen. Hay que tener en cuenta que el DNU prevé que el día martes serán los últimos vuelos regulares y luego habrá algunos vuelos especiales para que todos los turistas puedan regresar”.

