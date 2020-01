La lupa sobre la gestión Bertone: Inician investigación a fondo en áreas claves del Estado provincial

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur confirmó que nueve profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ya se encuentran realizando un trabajo de análisis de situación de distintos organismos. Concluido un plazo de 4 meses de estudio, los especialistas presentarán el informe final sobre lo evaluado.

El ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández precisó que “en esta primera instancia 9 profesionales de la UBA, entre ellos arquitectos, contadores, ingenieros, abogados, han comenzado a trabajar en determinados puntos que son relevantes para esta gestión y a medida que vayan transcurriendo los meses, ellos irán realizando informes de avances”.

En ese sentido señaló que “en esta primera etapa se está analizando la situación de la DPOSS; DPE; el Laboratorio del Fin del Mundo; la Caja de Retiro de la Policía, y en el caso de la administración centralizada se hará lo propio en algunas obras que nos parecen fundamentales como el Corredor del Beagle, el tendido de la fibra óptica y la ampliación del Hospital Regional Ushuaia”.

“Por otra parte, se hará un análisis particular sobre los controles y el trabajo conjunto que se hace entre AREF e Hidrocarburos en cuanto al seguimiento de los recursos hidrocarburíferos y la liquidación de regalías” agregó Fernández.

También indicó los motivos por los cuales el Gobierno decidió que los mencionados organismos sean los primeros para este análisis, al decir que “en el caso de la DPOSS y DPE, son dos entes fundamentales en la prestación de servicios a la comunidad. Agua potable y cloaca por un lado y energía eléctrica por el otro. Es por ello que debemos rápidamente saber cómo esos entes están funcionando y particularmente en el caso de la DPOSS, de las obras que han iniciado, cómo van a repercutir en la calidad del servicio que se presta”.

Por el lado de energía detalló que “hoy la economía local está deprimida, y la industria no está funcionando al cien por ciento de su capacidad instalada, razón por la cual no estamos sintiendo los límites del actual parque energético. Si al momento en que la actividad económica repunte, nosotros no tenemos un panorama claro del estado de situación del sistema va a ser muy difícil que podamos dar soluciones en el corto plazo”.

Respecto al Laboratorio puntualizó que “tiene que cumplir el fin de producir medicamentos, el hecho es saber cómo lo está haciendo, si lo que se realiza es con el mayor grado de eficiencia y además como está contribuyendo con el sistema público de salud de la provincia”.

En cuanto a la Caja de Retiro de la Policía especificó que el motivo es muy claro, justificando que “no queremos que se convierta en el ex IPAUSS, que hoy es un instituto que no es sustentable financieramente. Lo que se paga de jubilaciones no es financiado por el aporte que realizan los trabajadores activos y los entes empleadores. Queremos asegurarle a los jubilados de la policía un organismo sano que les brinde seguridad en sus años de pasividad”.

En el caso de las obras que se están analizando consideró que “tienen un impacto muy importante, no solo sobre las finanzas de la provincia, sino en lo que refiere al patrimonio histórico cultural y paisajístico, como en el caso del Corredor del Beagle”.

El Ministro indicó que “hay una gran necesidad que la obra del Hospital Regional Ushuaia se haga como debe ser, por todo lo que implica principalmente para la comunidad y lo que significa contar con un sistema de salud acorde a las necesidades”.

De igual modo señaló que en el caso de la fibra óptica, “tenemos que estar al tanto sobre la situación para planificar y luego decidir cómo será la conectividad y comunicación de la provincia”.

