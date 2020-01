La flamante delegada del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) en Río Grande, Stella Maris Alazard, confirmó que se buscará potenciar la oferta turística en Río Grande y Tolhuin, al tiempo que adelantó un fuerte trabajo para regularizar la altísima oferta de alojamiento no habilitado que se ofrece en toda la provincia.

“Río Grande no tenía delegado del INFUETUR, estaba prácticamente sin autoridades ejecutivas, solo personal de planta y muy relegados porque toda la fuerza se ponía en el destino Ushuaia y el desarrollo de la zona sur de la provincia”, dijo acerca de su designación.

Asimismo, manifestó que “como profesionales del área luchamos mucho para revertir esto, que el norte de la provincia tenga su relevancia turística, potenciar sus atractivos, que los tiene y son muchos, que son totalmente diferentes a los atractivos de Ushuaia”.

“El turismo para el norte de la provincia es de atractivos especiales, que se puede desarrollar con el turista local, con el nacional e incluso con el internacional. Hay mucho para trabajar, conformamos un equipo con la gente de planta del área que tiene ganas de trabajar”, reconoció.

A su vez, y consultada sobre las reales posibilidades de establecer base turística en el norte de la provincia, Alazard postuló que “Ushuaia, Tolhuin y Río Grande tienen que ser aliados estratégicos”.

“El sector muchas veces espera que Ushuaia ceda parte de ese turismo que recibe. Por eso es fundamental promocionar a Tierra del Fuego como un todo y no con un solo destino preponderante”, argumentó.

“Una cifra muy alta”

Respecto de las acciones a encarar a partir de la planificación del área, develó que “hay fuerte informalidad en el sector” y que “es uno de los temas importantes que queremos trabajar para regularizar la oferta de alojamiento. Del total de plazas habilitadas, tenemos una cantidad similar que no están en regla”.

“El 50 % de las plazas de alojamiento que se ofrecen en la provincia no están habilitadas. Es una cifra muy alta. Hay una cantidad de alojamiento que en su momento tuvieron habilitación comercial municipal pero como no había convenio con INFUETUR, no tenían habilitación total, que hay que revisar”, precisó.

Y agregó: “Tenemos también un alto componente de alojamientos en esa situación, habilitados comercialmente pero no con habilitación del INFUETUR. Estamos hablando de algunos hoteles que tienen sus años, con infraestructura que no se puede tirar abajo y que por eso hay que tratar de llegar a un punto de acuerdo”.

“Hay otros casos, como los que se ofrecen vías plataformas digitales, que no tienen ningún tipo de habilitación. Allí los controles nunca pudieron llegar y se trata en algunos casos, de departamentos que perfectamente podrían habilitarse”, reprochó Alazard.

Así, para cerrar, la funcionaria advirtió que “el mercado crece cada vez más. Hay que empezar a adaptarse y adaptar normativas, va a ser necesario hacerlo. Creo que se viene un trabajo fuerte en adaptar normativa y regularizar la oferta de alojamiento que no habla bien de nosotros, porque si pasa algo en alguna de esas viviendas, queda mal visto el destino”.

