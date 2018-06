La diputada nacional Elisa Carrió rompió el silencio y publicó una dura carta en torno al resultado de la sesión legislativa del jueves, donde el proyecto de despenalización del aborto obtuvo media sanción.

“Los cambios y manipulaciones de votos en la cámara de diputados por la madrugada mostraron lo peor de la política mediocre y corrupta de los últimos años.

Cuando señalé al interbloque que era el “último sacrificio” era para decirles que la Coalición Cívica no está acostumbrada a la mugre política de las madrugadas, y queda claro que mi actitud fue no interferir en la conciencia de nadie, pero quebrar conciencias es una inmoralidad política, mugre, que me hastía desde muchas décadas atrás, eso no es república”, inicia el texto que Carrió subió a su perfil de Twitter.

Y aclaró: “En esta semana explicaré mi posición filosófica, ética y política respecto a lo sancionado en diputados”.

La Diputada repudió de tal modo los cambios de postura ocurridos a último momento, que llevaron a que cinco diputados de Cambiemos -entre ellos Tito Stefani y Gastón Roma- votaran a favor de la despenalización del aborto, en contra de lo que habían anticipado hasta horas antes de la votación.

Cambiar Cambiemos

Para terminar, la legisladora añadió una “reflexión final”: “A los que quedan sin esperanza, a los que se sienten traicionados, los llamo a llorar en silencio, a cambiar las cosas y cambiar Cambiemos en la unidad de la república posible. Les puedo asegurar que para mí el sacrificio del jueves es que, a pesar de lo que vi, sigo creyendo que vamos a poder cambiar. Que Dios los bendiga, corrija y proteja”.