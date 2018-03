Se agrava el conflicto en Maxiconsumo: No hay atención al público

“La medida de fuerza sigue en pie, ahora con el cierre del supermercado”, se preocupó el líder del gremio de Camioneros Guillermo Vargas en referencia al piquete montado frente al mayorista Maxiconsumo.

El comercio, ubicado sobre calle Combate de Montevideo, en el Parque Industrial, está paralizado desde el mediodía de este martes por la presencia de un piquete que obstruye todos los accesos al galpón de la firma.

El lunes, se había bloqueado el acceso de camiones en reclamo por el encuadramiento sindical de los trabajadores, pero a falta de soluciones, el piquete se amplió e impide el acceso de clientes al comercio.

El meollo del conflicto

Concretamente, el sindicato de los choferes exige que el personal afectado a la descarga de camiones sea afiliado a Camioneros, a lo que la empresa se ha opuesto rotundamente, afirmando que no se cuenta específicamente con personal de logística para tal tarea.

“El servicio de carga y descarga no lo realiza personal afiliado a Camioneros, sino personal jerárquico”, denunció Vargas, asegurando que disposiciones previas del ministerio de Trabajo amparan su reclamo (escuchar audio)

“Agotadas todas las instancias, se inició ayer la medida de fuerza”, refirió el sindicalista. Un día después, el piquete se mantuvo y se endureció en sus alcances. Es que luego de una reunión con el gerente de la empresa “no hemos encontrado respuesta; al no encontrarlas, el sindicato de Camioneros ha dispuesto el paro en toda la actividad” del comercio, explicó Vargas.

De tal modo se extendió el bloqueo al acceso del público, lo que impide las operaciones de venta al público en Maxiconsumo, tanto al por menor como mayoristas.

La postura de Maxiconsumo

“Sufrimos un avasallamiento de parte de ellos”, deploró el gerente local de Maxiconsumo, Marcelo Linch.

El empresario rebatió los argumentos del gremio: “No tenemos por qué tener a nadie de Camioneros porque no corresponde, no tenemos ninguna actividad que diga que somos de Camioneros”. “No tenemos logística, por lo cual no tenemos personal del gremio de Camioneros”, subrayó, contrariando el argumento clave del gremio.

Linch le dio un sesgo policial al conflicto, relató los hechos acontecidos al momento de la llegada de los manifestantes (el pasado lunes) y advirtió que “es un perjuicio mayor lo que está sucediendo” al impedirse las operaciones de venta al público.

El directivo empresario apostó a que la crisis se resuelva mediante una discusión entre gremios al reclamar la intervención del Centro de Empleados de Comercio: “Que intervenga en algún momento (el secretario adjunto del gremio mercantil) Rivarola, para destrabar esto, porque él puede destrabar esto”.

“Asi como Camioneros tiene la facilidad de plantarse en la puerta del local, ellos también podrían, si quieren hacer algo para representarnos y dejarnos trabajar”, sorprendió Linch.