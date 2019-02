El Chaltén fue elegido como uno de los destinos más hospitalarios del mundo

La pequeña y paisajística localidad santacruceña de El Chaltén, enclavada en cordillera santacruceña, fue elegida por una de las famosas plataformas viajeras internacionales, Booking.com, como uno de los destinos más hospitalarios del mundo, a partir de la opinión de quienes la visitaron, procedentes de otros países. Al respecto, el director de Turismo de Santa Cruz, Pablo Godoy, valoró la importancia de verla posicionada en el contexto mundial, destacando que además de su entorno paisajístico en gran parte el mérito se debe al trabajo que lleva adelante su comunidad. Precisó que el ranking de Booking.com se realizó en base a los comentarios que realizaron viajeros de todo el mundo a lo largo de 2018, entre ellos los que procedieron de Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil y Reino Unido. “Creo que es muy importante poner en valor el trabajo de quienes llevan adelante diferentes tareas relacionadas con el turismo” sostuvo el funcionario, precisando que “estamos hablando del trato que marca la diferencia; de recursos humanos santacruceños que realizan diferentes tareas que implican que los visitantes se sientan cómodos y que tengan ganas de regresar”.

En cuanto a las recomendaciones que surgieron de parte de los usuarios de Booking.com, destacó la difusión que hizo la empresa Patagonia Eco Domes, que cuenta con vistas panorámicas al cerro Fitz Roy. “Esta noticia posiciona y permite consolidar a El Chaltén, que viene realizando un gran trabajo de planificación en pos del turismo y la generación de trabajo santacruceño”, agregó.

La Capital Nacional del Trekking, tal como se conoce a esta localidad, cuenta con imponentes paisajes, bosques, glaciares, grandes lagos, cascadas en el Parque Nacional Los Glaciares, cumbres nevadas y además está a los pies del monte Fitz Roy (3.405 metros).

Godoy indicó finalmente que los otros destinos internacionales elogiados por el portal viajero son Fernando do Noronha (Brasil), Goreme (Turquía), Slunj (Croacia), Eluanbi (Taiwán), Niagara on the Lake (Canadá), Lake Tekapo (Nueva Zelanda), Bendigo (Australia), Newport (Estados Unidos), y Nozawa Onsen (Japón).