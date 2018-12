Pidió un préstamo por Facebook, lo estafaron en $165 mil

Un hombre de 48 años fue estafado en 165 mil pesos tras haber realizado un pedido de un préstamo por 100 mil a través de una página de Facebook.

El sujeto, residente en Puerto Madryn, realizó diferentes depósitos a través de cuentas de banco. Incluso les tuvo que pedir dinero a sus compañeros de trabajo.

“La semana pasada ingresé a una página de Facebook que se llama “Tenemos el Préstamo que Necesitas” donde puse mi número de teléfono. Me llamaron y me pidieron los requisitos. Supuestamente ellos trabajan con Home Banking y me dijeron que el 20 de diciembre iba a tener adjudicados los 100 mil pesos”, relató en su denuncia.

“Pero me dijeron que había un problema –agregó-, y que tenía que hacer un depósito simbólico que me lo iban a devolver con el préstamo”.

La víctima fue al banco y realizó una primera transferencia de 36.000 pesos, y al otro día, les envió 25.000 pesos. Los estafadores le dijeron que “en base a una supuesta ley nacional había que blanquear los 100 mil pesos que le iban a prestar ante AFIP y como era de Chubut, y ellos de Buenos Aires, además de la primera transferencia debía realizar otra por 14.150 pesos, y luego una siguiente de 14.000 pesos”.

La víctima le pidió dinero a su compañero de trabajo y realizó los dos depósitos.

Con diferentes estrategias le siguieron pidiendo dinero: Mandó 17.000 pesos y por Pago Fácil realizó dos depósitos más: uno por 28.600 pesos y otro por 30.700. “En total les transferí 165.450 y comenzaron a apretarme con que a Amado Boudou lo habían metido preso por evadir”.

Y sostuvo: “Les dije que no evadía nada, si era un simple trabajador. Y en eso me sacaron la clave de Home Banking y me vaciaron la cuenta del Banco Nación. En definitiva toda esta plata, es prestada de compañeros”.

(Fuente; diario El Chubut)