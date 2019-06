Para Ventura, es festival de Ushuaia es «una locura» y ratificó que cuesta US$1 millón

En lo últimos días el candidato a intendente de Ushuaia Gustavo Ventura hizo pública su visión respecto a la situación de las cuentas municipales que indica un delicado estado de la económica municipal. No tardó en llegar la controversial respuesta del actual intendente Walter Vuoto quien señaló en un acto público que el municipio no tiene deudas y que las cuentas están en orden.

Gustavo Ventura se refirió al respecto “Tenemos hoy un municipio endeudado por más de mil millones de pesos, que no hizo ninguna obra con fondos propios, las máquinas que adquieren son bajo una modalidad de alquiler llamado leasing, recibe adelantos del gobierno provincial permanente el último fue en estos días por ochenta millones de pesos para financiar la noche más larga, estamos en una frágil situación respecto a juicios realizados estos últimos años por distintas causas, el más relevante es el que realizó la Cámara de Comercio de Ushuaia que pone a un paso del quiebre al estado municipal, con ellos pude reunirme y encontrar puntos de acuerdo para que esto no ocurra. Está todo patas para arriba, tenemos urgentemente que girar 180 grados a una gestión seria, austera, ordenada, que atienda las necesidades de la gente de verdad y no seguir haciendo lo mismo”.

Sobre la noche más larga Ventura hizo una dura crítica “Es una locura por donde se lo mire, no ayuda a potenciar la cultura local, nos adelantan antes de las elecciones una de las pocas fiestas que nuestro pueblo tiene solo por una cuestión electoral pasando por arriba nuestra historia y le cuesta una fortuna a un municipio que tiene muchas cuentas pendientes anteriores a hacer un show de bandas que cueste un millón de dólares por diez noches, digo un millón de dólares cuantos barrios podemos urbanizar que están pendientes? Cuantas viviendas municipales podemos hacer? cuantas becas educativas y deportivas podemos dar? Cuantas ayudas sociales en este momento tan difícil de Ushuaia podemos brindar? Cuantos centros deportivos podemos hacer? Cuantos emprendimientos comerciales de vecinos podemos ayudar a que se hagan realidad y generar empleo?”

“En definitiva nos endeudan en vez de hacerlo para que vivamos mejor, esa es la transformación que nosotros queremos hacer en Ushuaia, darle respuesta efectiva a estas cuestiones que mencionaba antes que para mí son las importantes antes de una mega fiesta.” Finalizó Ventura.