José Luís Iglesias, Presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, comentó sobre la primera reunión convocada por esta entidad a los candidatos a distintos estamentos políticos que se presentan a las elecciones generales del 16 de junio.

Iglesias aclaró que no solo estuvo la Cámara de Comercio, sino también el sector gastronómico y el turístico.

“Es interesante que se analice las problemáticas que tenemos en la localidad, en cuanto a distintas situaciones, por ejemplo, la de los espectáculos, inspecciones, SADAIC, CAPIF, todos estos aspectos fueron expuestos por la presidente del sector de Mujeres Empresarias a la Doctora Paola Mangialavori, candidata a Legisladora de la CCARI”, explicó Iglesias.

En ese sentido, el dirigente mercantil confió que “queremos desarrollar la parte hotelera y en ese sentido es que se enfatizó sobre las reglamentaciones que tenemos sobre los espectáculos, sobre los controles, estacionamientos y determinados temas”.

Agregó que “nos pareció oportuno, ya que tenemos a una aspirante a la Legislatura provincial, presentarle un anteproyecto de ley sobre para la suspensión de juicios en cuanto a lo que es SADAIC y CAPIF para poder adecuar una reglamentación para este sector, de acuerdo a la problemática de nuestra provincia”.

En tanto la Doctora Paola Mangialavori confió que “me siento honrada en ser la primer invitada por la Cámara de Comercio de la ciudad de Río Grande a esta ronda de intercambio entre el sector y los candidatos que participamos en las elecciones del próximo 16 de junio”.

“Muchas de las situaciones expuestas tienen que ver con temas relacionados con la actividad Municipal y Gubernamental que no han logrado resolverse aún más allá de los avances que sí ha habido”, agregó.

Aseguró que “en lo personal, me consta directamente por cuanto lo vengo advirtiendo hace ya algunos años en el marco de mi desempeño como funcionaria Municipal no obstante el lugar que actualmente ocupo no me permite llevar adelante una verdadera participación y discusión que pueda generar un aporte al respecto”.

Por otro lado, “desde el sector gastronómico, nos han manifestado serias irregularidades respecto de la percepción de los tributos correspondientes a SADAIC y AADI CAPIF, entidades que regulan los derechos de autor respecto artistas intérpretes y productores de fonogramas protegidos”, detalló la candidata a legisladora.

“Según nos han comentado algunos referentes gastronómicos, la percepción de estos tributos obedece a la decisión antojadiza del agente que los visita en una suerte de arbitrariedad alarmante”, concluyó la candidata a Legisladora por la Coalición Cívica ARI, Lista 183, Dra. Paola Mangialavori.

..