Melella promete “un proyecto de provincia que incluya a todos”

En el marco de la presentación de candidatos y acto de apoyo a los cargos ejecutivos que se realizó en la sede del Movimiento Popular Fueguino colmada de afiliados y simpatizantes, el candidato a Gobernador por Forja, Gustavo Melella, realizó un discurso en el que se refirió a los temas que más preocupan a los fueguinos.

En este sentido, recordó en referencia a los legisladores mopofistas que “ni bien asumió el actual gobierno provincial hubo leyes que se votaron de madrugada, que tuvieron que ver con el ajuste, con el congelamiento, con la pérdida de derechos para los jubilados. Pero hubo legisladores que no levantaron la mano y defendieron esa Constitución que vamos a recordar el sábado, que no fueron cómplices”.

“Por eso estamos hoy acá. No somos un rejunte, somos la unidad verdadera de aquellos que no estamos a favor de las medidas que van en contra del pueblo, de los trabajadores y de los que menos tienen”, subrayó.

Asimismo, Melella dijo que “cada vez que íbamos a la Legislatura a encontrarnos con esos cuatro legisladores que habían dicho que no, que tienen la dignidad de poder sentarse cara a cara con los distintos sectores de nuestra ciudad, para nosotros era un orgullo. Sin darnos cuenta fuimos construyendo este gran espacio que desea trabajar para que todos vivamos mejor”.

Respecto a la situación económica de la Provincia, el Intendente de Río Grande aseguró que «hoy hablan del empleo, de la promoción industrial, de poner de pie a Río Grande justo aquellos que la quebraron y la devastaron. Y los que están juntos con ellos son cómplices de la misma manera que el Gobierno Nacional».

“El 16 de junio nos espera un gran desafío: lograr un gran triunfo en la Provincia. Estoy convencido de que va a ser así. No va a ser fácil, porque hay gente que no se quiere ir del poder, no se quiere ir del gobierno y hacen lo que sea para seguir manteniéndose. Van a hacer cualquier cosa para mantenerse. Pero no lo van a hacer porque le importan nuestros vecinos, nuestros jóvenes, por los que menos tienen, por nuestros jubilados, por los empleados públicos o privados, por la industria ni por la soberanía. Lo van a hacer simplemente por mantenerse en el poder y mantener aquellas cuestiones que les favorecen», expresó.

Melella reconoció además que «nuestra lucha es grande y este tiempo va a ser muy duro. Si tiraron con piedras van a tirar con montañas. Pero nosotros tenemos la militancia, la fuerza y la convicción para llevar adelante un proyecto de provincia que incluya a todos».

Finalmente, el máximo referente de FORJA en Tierra del Fuego destacó la figura de Mónica Urquiza, “una mujer íntegra, una gran referente y militante de la ciudad de Ushuaia. Es una alegría para nuestro espacio compartir esta fórmula que va a trabajar para que todos vivamos mejor”.

A su turno, Mónica Urquiza, candidata a vicegobernadora, se mostró feliz de «ver el partido lleno, con tanto entusiasmo, igual que nos pasó en Ushuaia en Renacer. Uno siente esas ganas de poder vivir mejor y conseguir esta transformación».

«Algunos nos dicen que somos un rejunte, pero no es así -sostuvo-. Es la suma de nuestras voluntades y ganas de trabajar por todos los fueguinos. Tenemos que trabajar por esta Tierra del Fuego que tanto nos ha dado y como dirigentes tenemos la responsabilidad de estar con la gente que realmente comparte nuestras ganas de que la provincia salga adelante», recalcó.

Durante el acto se presentó oficialmente a los afiliados y simpatizantes del MPF la fórmula para la Gobernación encabezada por Gustavo Melella y Mónica Urquiza. También se le brindó un contundente respaldo a la candidatura de Analía Cubino como intendenta de la Ciudad de Río Grande. Acompañaron los candidatos a Legisladores por la tradicional lista 54, Damián Löffler, Pablo Villegas y Miriam Boyadjian, los candidatos a Concejales Pablo LLancapani, Matías Löffler y Luz Miranda.

