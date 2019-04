Fake news: Sciurano salió a desmentir supuestas expresiones suyas en contra de los radicales

El polémico candidato a legislador de “Ser Fueguinos”, Federico Sciurano, no escapó a la avalancha de noticias falsas que rodean a la política y tuvo que salir a desmentir en redes sociales supuestas declaraciones suyas que lo hacían quedar muy mal con sus correligionarios y con el macrismo.

Según publicó en su twitter personal, enterado de la difusión de la falsa gacetilla presentó sus quejas a “ámbito financiero”, el diario porteño que la publicó en su sitio digital. La disculpa respectiva incluía la promesa de borrar en la web el artículo, compromiso que fue cumplido pero cuando ya otros medios de otras provincias e incluso locales la habían reproducido de manera textual en diversos sitios digitales.

«Ningún radical que se precie de tal puede soportar estos índices de pobreza», lleva como título la “fake news” de la que se hizo eco “ámbito financiero”, con foto de Federico Sciurano.

Tras el entrecomillado de la cabecera, el artículo expresa (o expresaba, porque fue levantado) que “Federico Sciurano, exintendente de Ushuaia y excandidato a gobernador de Tierra del Fuego, cuestionó con dureza al gobierno de Mauricio Macri por la situación económica, pero también a sus socios de la UCR dentro de la alianza Cambiemos”.

Declaraciones falsas y antecedentes ciertos

“No es la primera vez que Sciurano, de familia radical, -agrega el diario porteño- se pone contra el oficialismo nacional. Ya lo había evidenciado en las elecciones de 2017, cuando desdeñó la fuerza política que gobierna el país y conformó un espacio propio (UNIRTDF) junto con el Movimiento Popular Fueguino (MOPOF), a pesar de que Cambiemos era todavía una fórmula ganadora en el país”.

“Sciurano, aseguraba ya entonces tener visiones distintas y hoy vuelve a la carga con el frente Ser Fueguino. Para ellos presentó un plan de desarrollo económico para reactivar la economía y el empleo”, agrega el diario, incorporando comprobables datos adicionales a las declaraciones que Sciurano desmiente.

Al final, el artículo repudiado por Sciurano, expresa que “Con un proyecto de desarrollo de la economía provincial, el plan “Fueguinos Trabajan”, Sciurano busca revertir el saldo que viene dejando la gestión macrista y apela al fomento de inversiones productivas a través de un fuerte desarrollo de las pymes”.

“Ningún radical que se precie de tal puede soportar estos índices de pobreza y de subdesarrollo”, remarca el entrecomillado y finaliza poniendo en boca de Sciurano que “El gobierno de Macri ha destruido el empleo y la industria. Cambiemos es sinónimo de persianas cerradas y fábricas abandonadas, no tiene nada que ver con lo que vine a hacer a la política”.

Disculpas y promesa

En su red social, Sciurano, junto a la desmentida, reproduce un supuesto diálogo por chat con algún integrante del staff del diario, al que sólo se identifica como ·”Guillermo”.

En su respuesta, el interlocutor responde con un pedido de disculpas, una promesa y una aparente amenaza hacia su “contacto”.

“Estimado Federico: Sinceramente, este material me llegó de una tercera persona como un texto elaborado como gacetilla de prensa. Y me pidieron el favor de publicarlo. Evidentemente, quien lo redactó no respetó normas básicas para hacer prensa. Voy a sacar la nota. Y el lunes lo voy a hacer llamar por alguien del equipo para dialogar”, se excusa el supuesto responsable de la publicación en “ámbito financiero”, quien recibió el reproche del candidato fueguino.

Una vez más, a raíz de una falsa noticia publicada en algunos medios digitales, hice los reclamos pertinentes. Estas operaciones desprestigian la política e insultan el intelecto de la gente. pic.twitter.com/tEZbdC2at7 — Federico Sciurano (@SciuranoFede) April 28, 2019

