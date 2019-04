Decidido apoyo de agrupaciones peronistas a Melella y Cubino

En un multitudinario acto realizado en el local de Smata, más de 30 agrupaciones peronistas, líderes sindicales y referentes de diversa extracción partidaria brindaron un contundente respaldo a la candidatura de Gustavo Melella para Gobernador y Analía Cubino para Intendenta.

Durante el encuentro, los referentes peronistas firmaron un documento con los postulados básicos y el compromiso programático, a la vez que criticaron con firmeza “las políticas nacionales del macrismo y el acompañamiento silencioso del Gobierno Provincial”.

En la oportunidad se presentó el documento ratificando “el apoyo a las candidaturas de Gustavo Melella como gobernador y Analía Cubino para la intendencia”. El texto comienza señalando que “las organizaciones peronistas del campo nacional y popular” reunidas allí “concebimos y entendemos a la política como la única herramienta de transformación para nuestros pueblos”.

En ese mismo sentido expresaron que el pronunciamiento lo hacen “siguiendo insoslayablemente los preceptos de nuestra doctrina justicialista, doctrina que se encuentra dotada de principios bien definidos y marcados, llevando a la figura del trabajador como eje principal en la toma de decisiones”.

El texto señala después que “bajo este marco, es que allá por año 2017 conformamos en la provincia un frente electoral (Unidad Ciudadana), espacio liderado a nivel nacional por la compañera Cristina Fernández de Kirchner, para confrontar el neoliberalismo y sus aliados en todo el país, entendiendo que como peronistas no podíamos acompañar políticas tales como la suba indiscriminada de tarifas, el pago a los fondos buitres, el brutal ajuste a nuestros jubilados, el recorte de asignaciones familiares, toma de deuda externa (FMI), el desguace de nuestra industria y mucho menos avalar el silencio ante la vergonzosa entrega de nuestras Islas Malvinas a la explotación británica por parte del gobierno de Mauricio Macri, acciones que plasman una verdadera pérdida de soberanía sobre nuestra amada y sentida tierra”.

Los firmantes indican más adelante que “Es por esto que decimos que la unidad del peronismo no se pregona, se practica y se milita. La diversidad de sectores aquí presentes demuestran que el peronismo no es solo una herramienta electoral que se saca para las elecciones. El peronismo es un movimiento, es la unidad de pensamientos y acciones que para existir no precisa ni la herramienta electoral que se llevaron, ni la Departamental que nos derribaron sin importarles su historia. Que a pesar de esas ausencias seguimos unidos, trabajando y preocupados por la dirección que lleva nuestra patria”, dicen los referentes que apoyan las candidaturas de Melella y Cubino.

Luego se indica que “siguiendo esta lógica, esta coherencia y sin habernos movido un ápice de aquel acuerdo, es que hoy hacemos pública nuestra decisión de manera unánime de acompañar la candidatura de Gustavo Melella a la gobernación y de Analía Cubino a la intendencia, compañeros que a pesar de no provenir del peronismo han sido consecuentes con nuestras premisas y representan nuestro accionar, cumpliendo con nuestras banderas de Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social”.

“Porque como dijera la misma compañera Cristina: No se trata de quien es más o quien es menos, no se trata de un color, ni de un partido; se trata de quien está a favor de las grandes mayorías populares o a favor de las minorías oligárquicas que no quieren perder sus privilegios”, dice el texto, concluyendo con la frase de Juan Domingo Perón quien dijo: “Primero la patria, luego el Movimiento, después los hombres”.

El texto está firmado, entre otros, por el representante de SMATA, Walter Campos; el dirigente mercantil Daniel Rivarola; Andrés Rosas del SUPETAX; Jose Barreta de SECASFPI; Mariano Tejeda de SETIA; Raúl Toledo de Obras Sanitarias; la concejal Miriam “Laly” Mora; dirigentes justicialistas como Carlos Vivas, Martín Moreira, Susana Gómez, Walter Lonne, Guillermo Alurralde, el concejal (mc) Raúl Moreira, la senadora (mc) Mabel Caparrós y otros.

