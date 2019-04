Bertone:”A las mujeres políticas nos piden más muestras de capacidad”

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, aseguró hoy que las mujeres que se dedican a la actividad política «tienen que dar muchas más muestras de capacidad que los hombres» y señaló que pese a ello «se nos critica por cuestiones ajenas a la tarea que desempeñamos».

En una entrevista con Télam, la mandataria fueguina que buscará su reelección en los comicios del 16 de junio, aceptó referirse a las dificultades que enfrentan las mujeres y los temas de género en su gobierno y dijo estar «convencida» de que «el mundo del siglo XXI es un mundo femenino» y que las mujeres «están llamadas» a construir escenarios con igualdad de oportunidades.

«Siento que las mujeres que nos dedicamos a la actividad pública tenemos que dar muchas más muestras de nuestra capacidad, algo que no les pasa a los hombres. Nos critican, incluso, por cuestiones que no tienen que ver con la función, como por ejemplo nuestro aspecto físico o por cómo nos vestimos», reconoció la gobernadora que antes fue diputada y senadora nacional.

Y, agregó: «En lo personal he tenido piedras en el camino por ser mujer pero eso no me detuvo ni me limitó para seguir avanzando en mi vocación. Es algo con lo que lamentablemente uno se acostumbra a convivir».

Agenda de Mujer

Bertone también admitió que la condición femenina influye en la agenda del gobierno y lleva a priorizar determinadas políticas sobre otras.

«La violencia de género me sensibiliza profundamente. Por eso firmé un decreto que autolimita mis facultades de indultar o conmutar penas en casos de condenados por este tipo de delitos. Y por eso establecimos por ley una licencia especial para las mujeres víctimas de violencia, entre otras medidas similares como la creación de la subsecretaría de políticas de género».

La también vicepresidenta segunda del PJ nacional, se manifestó «convencida» de que «el mundo del siglo XXI es un mundo femenino» y que las mujeres «están llamadas» a construir escenarios con igualdad de oportunidades».

«Pero también pienso que esta construcción debe ser en conjunto con los varones. Las mujeres tenemos la enorme responsabilidad de hacer visibles nuestras necesidades y nuestros derechos para incorporarlos a toda la sociedad, aunque sin excluir a nadie», aseveró.

Con la administración de Bertone, Tierra del Fuego cumplirá en diciembre doce años consecutivos gobernada por mujeres, ya que su antecesora en el cargo, Fabiana Ríos, estuvo al mando de la provincia entre 2007 y 2015. Esa cifra podría extenderse a 16 años, si la actual mandataria fuera reelegida.

Sin embargo, pese a los factores comunes que podrían suponerse por su condición femenina, Bertone y Ríos se encuentran en las antípodas de la política, tanto que Ríos acaba de anunciar su apoyo a la candidatura a gobernador del intendente de Río Grande Gustavo Melella, principal adversario de Bertone en las elecciones.

«Siento que nada nos une con Fabiana Ríos. Dejó una provincia económica, social y moralmente quebrada. No mejoró ni un poco la vida de los fueguinos. Esta es la única provincia del país en que a una mujer gobernadora le sucedió otra. Eso es lo que me vincula con Ríos. Nada más», se diferenció la actual mandataria de Tierra del Fuego.

(Télam)

..