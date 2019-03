Malvinas: “El gobierno nacional sigue regalando soberanía”, insistió Melella

Luego que culminara una ronda de diálogo entre funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación con delegados del Reino Unido de Gran Bretaña y Argentina, donde se trataron temas relacionados con los vínculos bilaterales, en especial para poner en marcha nuevos acuerdos para la defensa, entre los que resaltan el intercambio de capacitación para tratamientos psicológicos postraumáticos de militares, las maniobras de cooperación en el Atlántico Sur y el aprovisionamiento de repuestos de Gran Bretaña para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, el Intendente de Río Grande, Gustavo Melella, nuevamente condenó enfáticamente el rumbo que toma la política nacional respecto al reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, ya que estas acciones se convierten en una nueva muestra de resignación de nuestra soberanía sobre las usurpadas islas de Atlántico Sur por parte del Gobierno Nacional.

Melella aseguró que “esto es producto del Acuerdo Foradori-Duncan, ese instrumento que firmó nuestra Cancillería Nacional y por medio del cual la República Argentina se comprometió a facilitar el desarrollo económico del ilegítimo gobierno que usurpa nuestras islas del Atlántico Sur. El Gobierno Nacional lleva adelante al pie de la letra la agenda conjunta, lo cual genera un profundo desencanto en toda la sociedad fueguina, en donde Malvinas se siente de manera especial porque es parte indisoluble de nuestro territorio provincial”.

“Esto es contrario a lo que siempre hemos tenido como política de estado desde la institución municipal, razón por lo cual redoblaremos los esfuerzos para tratar de torcer el rumbo de la política que desde la Nación se lleva adelante en relación a las islas del Atlántico Sur”, destacó el Intendente, a la vez que reflexionó que “pasamos de cerrar nuestros puertos a aquellas empresas que comerciaban nuestros recursos naturales a ofrecer los mismos para el amarre y logística de los buques de guerra británicos”, toda vez que uno de los puntos acordados menciona que el Ministerio de Defensa avaló la posibilidad de reiterar el amarre del buque de patrulla de la Royal Navy HMS Protector en Puerto Belgrano para su eventual aprovisionamiento, dando vía libre al pedido del área de defensa del Reino Unido para que, ante una situación inusual, puedan contar con apoyo de un puerto en continente.

El Jefe comunal dijo además no resignarse a esta acción de entrega de nuestra soberanía, “ya que sobre todo duele que el propio gobierno nacional tome la causa Malvinas como moneda de cambio, que no entienda que los recursos naturales también son parte de nuestra soberanía. No vamos a avalar esta entrega ni estos acuerdos logrados a espaldas del pueblo”.

Una vez más el intendente Melella recordó todas las acciones que desde el Municipio se llevan adelante para reivindicar la soberanía argentina sobre las islas del Atlántico Sur, tales como los “Diálogos de Río Grande”, la Maratón “Río Grande corre por Malvinas”, las presentaciones ante las Naciones Unidas por las pruebas misilísticas, el trabajo con Algeciras entre otras, “por medio de las cuales Río Grande siempre ha demostrado su compromiso de reivindicación y reclamo, y lo más interesante es que no es solamente un deseo personal, sino el de todo un pueblo que está comprometido con la Causa Malvinas y que no cederá un ápice en seguir esta senda de reclamo de soberanía sobre lo que nos pertenece”.