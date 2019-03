La jueza Maiztegui, otra vez, sorprendió con sus declaraciones sobre la dictadura

Una jueza penal de la ciudad de Ushuaia originó una polémica pública en la provincia, al justificar la última dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 y negar la existencia de 30.000 desaparecidos, entre otras manifestaciones similares expresadas a través de su cuenta de Twitter.

La titular del Juzgado Correccional de Ushuaia, Felicitas Maiztegui Marcó, pidió en uno de sus tuits: “Reconozcan la verdad, no fueron 30 mil desaparecidos. Reconozcan cómo fue todo y cuántos mataron las organizaciones terroristas”.

Nosotros no queremos volver atrás; nunca más una dictadura militar pero tampoco queremos nunca más un 74 o un 75 en la Argentina. Nosotros queremos la paz, queremos el futuro, amamos la vida, la democracia y la República.

La magistrada también solicitó que “digan de una vez que el gobierno democrático pidió a los militares que salven del comunismo a la Argentina”.

Las expresiones de la jueza generaron la reacción de dirigentes vinculados a los derechos humanos en la provincia, como el secretario gremial del sindicato de petroleros jerárquicos, miembro de la multisectorial de gremios y referente del Partido Solidario, Moisés Solorza, quien calificó los comentarios de Maiztegui Marcó como “lamentables”.

“Refleja un desprecio y un desconocimiento del camino que ha recorrido nuestro país en materia de condena al último genocidio impartido por una dictadura como la que gobernó Argentina”, señaló Solorza en diálogo con la agencia de noticias Télam.

Reconozcan entonces la verdad que no fueron 30.000 desparecidos. Reconozcan cómo fue todo y cuánto mataron las organizaciones terroristas. Ud que tanto habla de ética y moral. Digan de una vez que el Gob. Democrático pidió a los militares que salven del comunismo a Argentina https://t.co/I4nItg3CRw — Felicitas Maiztegui (@FelicitasMM66) March 25, 2019

Juicio político

El dirigente adelantó que junto a integrantes de su partido y referentes de organizaciones sociales se prepara un pedido de enjuiciamiento contra la funcionaria judicial, que será presentado ante el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego.

Sin embargo, enterada de esa situación, Maiztegui Marcó también eligió contestar por Twitter: “Piden mi juicio político porque a criterio de estas mentes demagógicas y cooptadas, no puedo ni debo opinar sobre la Historia, que es lo que he hecho desde que soy consciente”, replicó.

La jueza también defendió en otro mensaje su libertad de opinar sobre el tema porque el juzgado a su cargo no tiene bajo su órbita causas vinculadas con el gobierno militar ni con indemnizaciones a familiares de desaparecidos.

No es la primera vez que la misma jueza provoca polémicas por sus opiniones en Twitter. En ocasiones anteriores criticó a las Abuelas de Plaza de Mayo, a los inmigrantes que “vienen a delinquir al país” y a los grupos feministas, a la vez que tildó de “corrupta” a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de “caradura” al ex gobernador de Buenos Aires de Daniel Scioli.

(Diario Crónica/Télam)

..