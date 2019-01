Visita presidencial: Rubinos aseguró que el apoyo de Nación es permanente

El Legislador Provincial por la UCR – Cambiemos, Oscar Rubinos, participó con el presidente Mauricio Macri de la recorrida por la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales de Arroyo Grande.

“Me parece que es importante el avance de las obras de saneamiento de líquidos cloacaes, como dice el Presidente, son obras que durante décadas se prometieron en Ushuaia, necesidades que tanto los municipios como la provincia durante años estuvieron reclamando a Nación la ayuda para estas obras que en su conjunto están entre los 500 a 600 millones de pesos y que hoy con un aporte del 66 por ciento están siendo financiadas por la Nación y están avanzando”, dijo el parlamentario provincial.

En ese sentido, Rubinos destacó que “la obra de Bahía Golondrina termina en los próximos meses y antes de fin de año esta de Arroyo Grande que visitó el Presidente. Estas obras son importantes porque necesitamos tener un sistema cloacal integral en la ciudad de Ushuaia, pero también porque necesitamos dejar de contaminar el canal Beagle por lo que significa para nosotros es un recurso. Está la pesca artesanal –hay dos muelles de pescadores terminándose también- construidos con aportes nacionales y asimismo, porque significa turismo para nosotros; es decir, medio ambiente y turismo y todo lo que la ciudad está creciendo en cruceros antárticos y en otros cruceros y las navegaciones en el canal, se ven amenazados si seguimos con esta contaminación del canal”, advirtió.

Rubinos observó que desde el parlamento provincial se ha apoyado con legislación el desarrollo de obras de infraestructura. “En este momento hay muchas obras de saneamiento –agua y cloacas-, como las de la Margen Sur y lo mismo que estas dos plantas de tratamiento en Ushuaia, hay ampliaciones de plantas potabilizadoras, hace poco se inauguró una y hay trabajos en redes. Es cierto que hay una dificultad: nosotros debemos y los municipios también deben avanzar en la regularización de algunas tierras como se ha hecho en la gestión anterior del Municipio (en la intendencia de Federico Sciurano) y por eso se ha podido trabajar en las 64 hectáreas de Andorra y obviamente hay que regularizar para poder tender infraestructura de redes cloacales, agua potable y gas”.

Puerto y turismo

El Legislador recordó que “nosotros hemos presentado un proyecto de ley para la competitividad y previsibilidad del Puerto de Ushuaia, es algo importante ya que en esto también corremos un riesgo ya que Puerto Williams como el puerto de Punta Arenas quieren los cruceros que están llegando hoy al puerto de la ciudad. Todos queremos ser la puerta de entrada a la Antártida”.

Rubinos recordó que “el Puerto de Ushuaia venía con unas falencias en cuanto a la atención a los barcos, a situaciones que estaba pasando con el SENASA y con la Aduana, había que hacer un trabajo en conjunto y se estuvo haciendo; nosotros creemos que eso tiene que estas plasmado en una Ley provincial para que no vuelva a ocurrir esto, pero por lo menos hoy se está viendo un incremento de turistas, hubo una inversión grande en el dragado para permitir el amarre a grandes buques, tal cual se había comprometido la provincia ante el congreso mundial del SeaTrade donde ser reúnen todos los armadores y es así que se cumplió con ese compromiso y recientemente pudo ingresar el Celebrity Eclipse y el Crucero Norwegian que son cruceros grandes que de otro modo no podrían haber amarrado sin este dragado y permitieron que unos doce mil turistas arriben a Ushuaia, por estas políticas”.

Asimismo resaltó que “hay cosas que todos reclamamos como la posibilidad de tener más conectividad aérea entre las ciudades. Hace muchos años en la Ciudad de Ushuaia se reclamaba que los turistas que visitaban la Argentina no pasasen por Buenos Aires si querían conocer otros destinos turísticos. Si querían ir al norte tenían que pasar por Buenos Aires y lo mismo si querían ir a Bariloche. Hoy cada vez más la Argentina está conectada y estamos teniendo, como el resto del mundo, la posibilidad de contar con Low Cost que era algo que también para el desarrollo del turismo es necesario y asimismo para que los argentinos viajen más”.

“Que no estén las autoridades municipales es anecdótico”

Rubinos le restó importancia a la presencia o no de los intendentes u demás autoridades municipales en la recorrida de Macri. “Si no estuvieron presentes, por lo menos el Intendente de la ciudad de Ushuaia (Walter Vuoto) por una razón política, no hay ninguna evaluación que hacer. Lo que sí me parece importante es la obra que estuvo años siendo reclamada y hoy está avanzando. Por ahí el Intendente habría querido que las obras se hagan a través del Municipio y que los fondos hayan llegado al Municipio para ello, pero hay que recordar que la Provincia debía hacer un aporte muy importante y por tanto se debía financiar a través de los bonos; es decir, el 66 por ciento lo está aportando la nación y el 33 restante se obtiene a través de los bonos, ni siquiera la provincia tenía los recursos para hacer la planta con fondos propios, por lo cual tuvo que pasar por la Legislatura y conseguir un financiamiento externo para poder aportar ese pequeño aporte. La verdad que es una obra importante y el hecho de que las autoridades municipales hayan no querido estar, me parece que es anecdótico”.

“La visita del Presidente ha sido positiva”

El legislador Oscar Rubinos valoró positivamente la visita del presidente Mauricio Macro. “Primero, se ha podido reunir con gente de la industria tanto de Ushuaia como de Río Grande, y esto es importante porque se está trabajando en algunas medidas y es un claro mensaje al sector electrónico fabril en este momento en que se expresan incertidumbres. También para la ciudad de Ushuaia el tema turístico, fue a El Calafate y a Puerto Madryn y entiendo que en esa ciudad se está convocando a los distintos actores turísticos de la Patagonia para hacer una reunión, lo que es importante para el crecimiento de la región”.

Asimismo observó, ante los cuestionamientos al Presidente de tardar tres años en venir a Tierra del Fuego y evitar ir a Río Grande, ciudad que la oposición considera la más castigada por las políticas del Gobierno nacional. “Más allá de la visita del Presidente, sí hemos tenido una cantidad histórica de visitas de ministros. Justamente el ministro Rogelio Frigerio ha visitado Ushuaia, Tolhuin y Río Grande una cantidad de veces y eso se ha visto reflejado en obras y ha atendido la Nación a la Provincia, más allá de algunas situaciones y lo que está pasando con la falta de consumo a nivel nacional. Hay que recordar que al principio de la gestión del ingeniero Mauricio Macri se hablaba de cierres de fábricas y sin embargo hemos ido trabajando en cuestiones de competitividad y esta visita del Presidente y la reunión que ha mantenido con NewSan y Mirgor seguramente permitirán que hayan otras inversiones”.

Observó asimismo que “el Presidente ha firmado un decreto para devolverle a la industria petroquímica los beneficios de la 19640 que se le habían quitado hace algunos años y esas son las cosas importantes. Si vienen sus ministros, se fijan qué cosas nos hacen falta a los fueguinos y se firman estos instrumentos y se sigue trabajando, me parece que eso es lo importante”.

Aseguró que “desde la Legislatura estamos trabajando en esto y observamos que después de la firma del decreto presidencial a la industria petroquímicas, vemos que hay interés de inversiones, se terminó de acordad lo del área CA-12, están saliendo licitaciones de nuevas áreas petroleras; eso marca un antes y un después en esta visita presidencial; me parece que estas son las cosas importantes y que van a generar trabajo y en Río Grande no tengo ninguna duda que espera que haya resultados ya que esta ciudad sabe la cantidad de trabajo que genera la industria petroquímica, durante muchos años sin estos beneficios de la ley de promoción hubo un parate en las inversiones, ya que no se estaba invirtiendo ni en exploración ni explotación”, concluyó Oscar Rubinos.