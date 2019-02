Los trabajadores de Ambassador Fueguina reclaman sueldos atrasados

“Impedimos el vaciamiento de la fábrica, lo que estamos reclamando es el sueldo de diciembre, vacaciones, aguinaldo y bonos; nos prometieron que nos iban a pagar todo lo adeudado a principios de mes (enero), pero no cobramos nada aún”, señaló uno de los referentes de la fábrica.

Este agregó que “después lo tiraron para fin de mes, pero ahora dijeron que no nos iban a pagar la totalidad, sino solo el 50 por ciento de lo adeudado. Teóricamente anoche (por este miércoles a la noche) tendría que haber estado la plata, pero no está ni el 50 por ciento ni nada, entonces decidimos encontrarnos en la fábrica y nos encontramos con que metieron furgones para sacar los televisores que produjimos el año pasado y tratamos de impedirlo”.

En ese sentido informó que “cruzamos vehículos para que no puedan salir los camiones, estamos haciendo guardia, hay gente ahora (este jueves a la noche) para que no se lleven nada; estamos haciendo guardia los propios trabajadores que nos turnamos durante un tiempo para que no se lleven nada, no tenemos amparo gremial, no tenemos amparo del Gobierno ni tenemos amparo de nadie; estamos solamente los trabajadores reclamando lo que nos corresponde, nada más”.

Asimismo relató que “tuvimos una reunión a las 18:30 de este jueves, donde vino gente de la UOM y nuestros delegados y plantearon lo de siempre, que aguantemos, que seamos pacientes, que ya vamos a cobrar, pero que los televisores esos que están en los depósitos hay que sacarlos sí o sí”.

En contrapartida, los trabajadores se pusieron firmes “y dijimos que no va a salir ningún televisor hasta que esté por lo menos el 50 por ciento de lo que se nos debe. Si esta noche depositan, el viernes veremos cómo sigue nuestra situación. Se fueron enojados, avisaron a los dueños de la fábrica quiénes fueron los incitadores de este reclamo. Hace un ratito el dueño llamó a cada uno de nosotros –que somos tres- diciéndonos que ‘a ustedes les voy a hacer un quilombo por incitar a la gente a que no podamos sacar los televisores, esos aparatos tienen que salir sí o sí’ y obviamente nosotros somos los que estamos en problemas gracias a los delegados que nos mandaron al frente”, dijo finalmente el representante.