Guerra tuitera entre funcionarios políticos por el ex Ipauss

El presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego (CPSTdF), Rubén Bahntje y la ex presidente del Instituto Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), Ana Villanueva, protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales a partir de una publicación del portal HábilDeclarante.com.

Bahntje, que hoy preside el organismo previsional que antes supo dirigir Villanueva, lanzó severas críticas luego de que la ex funcionaria de la gestión de Fabiana Ríos cuestionara la frase destacada del jefe de gabinete del Gobierno de Tierra del Fuego, Leonardo Gorbacz, publicada por HábilDeclarante.com en su cuenta de Twitter.

“¡Qué cara Leo Gorbacz! Sin dar aumento en tres años, modificando la liquidación de la jubilación, sin actualizaciones, sin nuevas pensiones RUPE. Es de un descaro absoluto esa afirmación, más lo es la falta de respuesta de los gremios”, publicó Villanueva en su cuenta de la red social Twitter.

Y la terminante respuesta de Bahntje no tardó en llegar: “Comentario de @63_villanueva, ex presidenta del IPAUSS en tiempos en que los jubilados recurrían a la justicia para poder cobrar, mientras que sindicalistas amigos utilizaban recursos de la obra social y no los rendían. Hoy jubilada por el sistema que dejó al borde de la quiebra”.

Minutos después, Ana Villanueva respondió a la contundente crítica de Bahntje con otro mensaje donde aseguró que “el sistema no lo dejé al borde de la quiebra yo. Así lo dejó el gobernador MC jubilado por su gestión y que, tal como acostumbra, vació la caja. Lo de los sindicalistas no me queda tan claro. Pero bueno, son tiempos de posverdad”.

En efecto, Villanueva se refirió a la jubilación del exgobernador Carlos Manfredotti pero no encontró respuesta acerca de la grave denuncia que formuló Bahntje en relación al uso de recursos que habrían hecho sindicalistas durante la gestión de la funcionaria del Partido Social Patagónico (PSP).