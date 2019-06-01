Lluvia y niebla: Cómo seguirá el clima este fin de semana

El informe del clima para los próximos días adelanta que tendremos un fin de semana con temperaturas cercanas al punto de congelamiento. El viento irá en disminución.
El lunes se producirán bancos de niebla por la mañana.
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO
RÍO GRANDE
- VÁLIDO PARA EL DÍA SÁBADO 01 DE JUNIO
TIEMPO: FRÍO CON BAJA SENSACIÓN TÉRMICA Y ALGO VENTOSO.
CIELO : NUBOSO E INESTABLE CON CHAPARRONES DISPERSOS OCASIONAL TIPO NIVEOS.
VIENTO: MODERADOS 20/30 KM NORESTE CON PERIODO DE 50 /60 KM/H
TEMP MAX: 4 /5°C
TEMP. MIN: 0/1°C
- VÁLIDO PARA EL DÍA DOMINGO 02 DE JUNIO
TIEMPO: FRÍO CON BAJA SENSACIÓN TÉRMICA Y VENTOSO .
CIELO : NUBOSO CON PRECIPITACIONES Y OCASIONAL CHAPARRONES NIVEOS
VIENTO: MODERADOS 20/30KM NORESTE CON PERIODOS DE 50/60 KMH.
TEMP. MÁX: 5/6°C
TEMP. MIN: 1/2 °C
TOLHUIN
- VÁLIDO PARA EL DÍA SÁBADO 01 DE JUNIO
TIEMPO: FRÍO CON BAJA SENSACIÓN TÉRMICA Y ALGO VENTOSO.
CIELO : NUBOSO E INESTABLE CON CHAPARRONES DISPERSOS OCASIONAL TIPO NIVEOS.
VIENTO: MODERADOS 20/30 KM NORESTE CON PERIODO DE 50 /60 KM/H
TEMP MAX: 4 /5°C
TEMP. MIN: 0/1°C
- VÁLIDO PARA EL DÍA DOMINGO 02 DE JUNIO
TIEMPO: FRÍO CON BAJA SENSACIÓN TÉRMICA Y ALGO VENTOSO .
CIELO : NUBOSO CON PRECIPITACIONES Y OCASIONAL CHAPARRONES NIVEOS
VIENTO: MODERADOS 20/30KM NORESTE CON PERIODOS DE 50/60 KMH.
TEMP. MÁX: 5/6°C
TEMP. MIN: 1/2 °C
USHUAIA
- VÁLIDO PARA EL DÍA SÁBADO 01 DE JUNIO
TIEMPO: FRÍO CON BAJA SENSACIÓN TÉRMICA.
CIELO : NUBOSO CON PROBABLES CHAPARRONES NIVEOS.
VIENTO: MODERADOS 20/30 KM NORESTE.
TEMP MAX: 3/4°C
TEMP. MIN: 1/2°C
- VÁLIDO PARA EL DÍA DOMINGO 02 DE JUNIO
TIEMPO: FRÍO CON BAJA SENSACIÓN TÉRMICA.
CIELO : NUBOSO CON PRECIPITACIONES Y OCASIONAL CHAPARRONES NIVEOS
VIENTO:LEVES 10/20 KM Y MODERADOS 20/30KM NORESTE.
TEMP. MÁX: 4/5°C
TEMP. MIN: 1/2 °C