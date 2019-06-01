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Lluvia y niebla: Cómo seguirá el clima este fin de semana

Inform especial del meteorólogo Jorge Arias, para ((La 97)) Radio Fueguina.

El informe del clima para los próximos días adelanta que tendremos un fin de semana con temperaturas cercanas al punto de congelamiento. El viento irá en disminución.

El lunes se producirán bancos de niebla por la mañana.

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

RÍO GRANDE
  • VÁLIDO PARA EL DÍA SÁBADO 01 DE JUNIO

TIEMPO:  FRÍO CON BAJA SENSACIÓN TÉRMICA Y ALGO VENTOSO.

CIELO : NUBOSO E INESTABLE CON CHAPARRONES DISPERSOS OCASIONAL TIPO  NIVEOS.

VIENTO: MODERADOS 20/30 KM NORESTE CON PERIODO DE 50 /60 KM/H

TEMP MAX: 4 /5°C

TEMP. MIN: 0/1°C

  • VÁLIDO PARA EL DÍA DOMINGO 02 DE JUNIO

TIEMPO: FRÍO CON BAJA SENSACIÓN TÉRMICA  Y VENTOSO .

CIELO : NUBOSO  CON PRECIPITACIONES Y OCASIONAL  CHAPARRONES NIVEOS

VIENTO: MODERADOS 20/30KM NORESTE CON PERIODOS DE 50/60 KMH.

TEMP. MÁX: 5/6°C

TEMP. MIN: 1/2 °C

 

TOLHUIN
  • VÁLIDO PARA EL DÍA SÁBADO 01 DE JUNIO

TIEMPO:  FRÍO CON BAJA SENSACIÓN TÉRMICA Y ALGO VENTOSO.

CIELO : NUBOSO E INESTABLE CON CHAPARRONES DISPERSOS OCASIONAL TIPO  NIVEOS.

VIENTO: MODERADOS 20/30 KM NORESTE CON PERIODO DE 50 /60 KM/H

TEMP MAX: 4 /5°C

TEMP. MIN: 0/1°C

  • VÁLIDO PARA EL DÍA DOMINGO 02 DE JUNIO

TIEMPO: FRÍO CON BAJA SENSACIÓN TÉRMICA  Y ALGO VENTOSO .

CIELO : NUBOSO  CON PRECIPITACIONES Y OCASIONAL  CHAPARRONES NIVEOS

VIENTO: MODERADOS 20/30KM NORESTE CON PERIODOS DE 50/60 KMH.

TEMP. MÁX: 5/6°C

TEMP. MIN: 1/2 °C

 

USHUAIA
  • VÁLIDO PARA EL DÍA SÁBADO 01 DE JUNIO

TIEMPO:  FRÍO CON BAJA SENSACIÓN TÉRMICA.

CIELO : NUBOSO CON PROBABLES  CHAPARRONES  NIVEOS.

VIENTO: MODERADOS 20/30 KM NORESTE.

TEMP MAX: 3/4°C

TEMP. MIN: 1/2°C

  • VÁLIDO PARA EL DÍA DOMINGO 02 DE JUNIO

TIEMPO: FRÍO CON BAJA SENSACIÓN TÉRMICA.

CIELO : NUBOSO  CON PRECIPITACIONES Y OCASIONAL  CHAPARRONES NIVEOS

VIENTO:LEVES 10/20 KM Y  MODERADOS 20/30KM NORESTE.

TEMP. MÁX: 4/5°C

TEMP. MIN: 1/2 °C